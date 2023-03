Die Stahlsparte von Thyssenkrupp investiert rund 150 Millionen Euro in eine neue Glüh- und Isolierlinie am Standort Bochum und verstärkt sich damit im Geschäft mit der Elektromobilität. Die Anlage werde bis zu 218.000 Tonnen nicht kornorientiertes Elektroband jährlich herstellen, teilte das Unternehmen mit. Projektpartner ist wie bei der neuen Direktreduktionsanlage in Duisburg der Anlagenbauer SMS group aus Düsseldorf.

NOVO NORDISK

senkt die US-Listenpreise für mehrere seiner Insulinmedikamente um bis zu 75 Prozent. Der dänische Pharmakonzern folgt damit dem US-Konkurrenten Eli Lilly, der angesichts des Drucks zur Kostensenkung bei der Diabetes-Behandlung die Preise ebenfalls stark reduziert.

PHILIPS

Fitch hat seine Einschätzung zur Kreditwürdigkeit des Medizintechnikkonzerns Philips gesenkt. Das langfristige Emittentenausfallrating und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten werde von A- auf BBB+ gesetzt, teilte die Ratingagentur in Paris mit. Der Ausblick sei stabil.

ROSNEFT

Die Treuhandverwaltung der deutschen Töchter des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft wird um sechs Monate verlängert. Das erklärte das Bundeswirtschaftsministerium nachdem das Bundesverwaltungsgericht zuvor die Klage des Rosneft-Konzerns gegen die Anordnung der Treuhandverwaltung abgewiesen hatte.

BOEING

Ein Großauftrag für den US-Flugzeughersteller Boeing aus Saudi-Arabien ist in trockenen Tüchern. Wie das Weiße Haus mitteilte, wird Boeing bis zu 121 Maschinen des Typs 787 Dreamliner für zwei saudische Airlines bauen. Nach Listenpreisen beträgt das Auftragsvolumen 37 Milliarden Dollar.

META

Bei Meta Platforms gehen die Stellenstreichungen in eine neue Runde. Wie der Facebook-Konzern mitteilte, will er in den nächsten Monaten weitere rund 10.000 Jobs abbauen. Es ist die zweite größere Entlassungswelle innerhalb weniger Monate.

MICROSOFT

Zur Rettung seiner milliardenschweren Übernahme des Spieleherstellers Acitivion Blizzard hat Microsoft weitere Zugeständnisse gemacht. Wie President Brad Smith dem Wall Street Journal sagte, hat der Softwarekonzern eine Vereinbarung mit der Cloud-Spielefirma Boosteroid über den Vertrieb der "Call of Duty"-Spielereihe von Activision geschlossen.

SVB

Der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) hat offenbar das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC auf den Plan gerufen. Wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten, haben die Behörden Untersuchungen eingeleitet. Die SVB wurde von den zuständigen Regulierungsbehörden übernommen, nachdem die Kunden ihre Einlagen abziehen wollten.

ROSNEFT

March 14, 2023