Der Aufsichtsrat des verstaatlichten Energiekonzerns Uniper ist wieder komplett. Das Amtsgericht Düsseldorf hat Gerhard Holtmeier, den Geschäftsführer der UBG Uniper Beteiligungsholding GmbH, am Dienstag zum Mitglied des Uniper-Aufsichtsrates bestellt. Holtmeier tritt die Nachfolge von Jutta Dönges an, die am 1. März vom Aufsichtsrat in den Vorstand gewechselt und dort als CFO für Finanzen zuständig ist.

Nach S&P und Moody's hat auch die Ratingagentur Fitch die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse auf die Beobachtungsliste gesetzt. Der Status "Rating Watch Evolving" spiegele die erhöhte Wahrscheinlichkeit wider, dass die Bonität der Credit Suisse im Falle einer erfolgreichen Übernahme durch die Konkurrentin UBS hochgestuft werde, erläuterte Fitch Ratings den Schritt.

Beamte der EU-Kommission haben Räumlichkeiten des Energy-Drink-Herstellers Red Bull in mehreren Mitgliedsstaaten durchsucht. Es bestehe der Verdacht der Kartellbildung, missbräuchlicher Geschäftspraktiken sowie des "Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung", erklärten die Brüsseler Wettbewerbs. Das betroffene Unternehmen sei "im Bereich von Energy Drinks aktiv". Red Bull bestätigte die Durchsuchungen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

