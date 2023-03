will angesichts der angespannten Finanzlage das Kapital komplett herabsetzen und wird sich künftig voraussichtlich ausschließlich im Besitz des Großaktionärs Stefan Pierer befinden. Das finanzielle Sanierungskonzept, dessen Einigung kurzfristig erwartet werde, solle das Unternehmen laut Mitteilung wesentlich entschulden und mit frischer Liquidität ausstatten. Das Konzept sei die aus Sicht des Vorstandes der Leoni AG "die einzige verbleibende Sanierungslösung". Die Börsennotierung der Leoni AG wird damit enden.

LUFTHANSA

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne bekommt als größter Einzelaktionär der Lufthansa einen Sitz im Aufsichtsrat des Luftfahrtkonzerns. Wie aus der Einladung zur Hauptversammlung am 9. Mai hervorgeht, steht Karl Gernandt, Executive Chairman der Kühne Holding, zur Wahl. Nach Presseberichten war dies im vergangenen September bereits bei einem Treffen der mit Lufthansa-Führung so vereinbart worden. Die Holding hält 17,5 Prozent der Lufthansa-Aktien.

RENO

Die Schuhhandelskette Reno ist insolvent. Am Dienstag sei die vorläufige Verwaltung des Vermögens des Unternehmens angeordnet worden, heißt es in einer Bekanntmachung des Amtsgerichts Hameln. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde demnach der Rechtsanwalt Immo Hamer von Valtier bestellt.

VODAFONE/KABEL DEUTSCHLAND

Vodafone will die Restaktionäre der Kabel Deutschland Holding AG (KDH) per Squeeze-Out aus dem Unternehmen herausdrängen. Der britische Telekomriese habe verlangt, eine Hauptversammlung einzuberufen, auf der ein verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out beschlossen werde, teilte die Holding hinter dem Kabelnetzbetreiber Vodafone Deutschland in Unterföhring bei München mit. Der Squeeze-Out solle bis Ende März nächsten Jahres abgeschlossen werden.

ROSNEFT

hat nach eigenen Angaben ein Abkommen mit einem indischen Unternehmen unterzeichnet, um die Öllieferungen in das Land "erheblich zu steigern". Der Rosneft-Vorstandsvorsitzende Igor Setschin sei nach Indien gereist und habe eine Vereinbarung mit dem Chef der Indian Oil Corporation ausgehandelt, teilte Rosneft am Mittwoch mit. Angaben zu den vereinbarten Liefermengen und ihrem Wert machte Rosneft nicht.

