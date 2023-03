will ihr Russland-Geschäft verkaufen oder abspalten. Wie die österreichische Bank mitteilte, würden mögliche Transaktionen geprüft. Unterdessen werden die Geschäftsaktivitäten in Russland weiter reduziert. Gleichzeitig kündigte die RBI an, einige Bankgeschäfte in dem Land weiter zu betreiben, um die Bedingungen für eine Banklizenz aufrechtzuerhalten.

FORD

arbeitet an der Sicherung von Rohstoffen für Elektroautos. Der Konzern investiert in ein Nickel-Verarbeitungswerk in Indonesien. Das Gesamtvolumen des Projekts beträgt 4,5 Milliarden Dollar.

META PLATFORMS

will offenbar seinen europäischen Nutzern von Facebook und Instagram die Möglichkeit geben, sich gegen bestimmte stark personalisierte Werbung zu entscheiden. Der Plan sehe vor, dass EU-Nutzer ab Mittwoch eine Version des Services wählen könnten, die sie nur mit Werbung auf allgemeinen Kategorien basierend anspreche, wie etwa ihrem Alter und ihrem allgemeinen Standort, sagten mit den Plänen vertraute Personen. Derzeit wird Werbung noch gezielt auf Basis des Nutzerverhaltens geschaltet, wie etwa der individuellen Video- oder sonstigen Inhaltenutzung.

JD.COM

reorganisiert den Konzern. Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, will es seine Geschäftseinheiten JD Property und JD Industrials abspalten und separat an der Börse in Hongkong listen. Mit diesem Schritt sollen Investoren das E-Commerce-Geschäft der JD Group und der anderen Einheiten besser bewerten können.

March 30, 2023 12:25 ET (16:25 GMT)