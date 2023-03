Die Beschäftigten des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof sollen nach Vorstellung der Konzernspitze dauerhaft auf Lohn verzichten. Dies habe das Konzernmanagement bei den laufenden Tarifverhandlungen eingefordert, teilte Gewerkschaft Verdi am Freitag mit. "Das Management sieht für die kommenden drei Jahren keine Entwicklung beim Entgelt und keine Rückkehr zu den regionalen Flächentarifverträgen vor", erklärte Verhandlungsführer Marcel Schäuble.

Das Angebot des Klöckner-Großaktionärs Friedhelm Loh stößt bei Vorstand und Aufsichtsrat des Stahlhändlers auf Ablehnung. Wie die Klöckner & Co SE mitteilte, empfehlen die Gremien den Aktionären, die Offerte von 9,75 Euro je Aktie nicht anzunehmen. Der Preis sei finanziell nicht angemessen. Loh strebt keine Mehrheitsbeteiligung an dem SDAX-Unternehmen an, er will aber seine Anteile auf über 30 Prozent erhöhen, wofür ein Übernahmeangebot fällig wurde.

General Electric (GE) hat in einem jahrelangen Streit um Windkraft-Patente eine Einigung mit Siemens Gamesa Renewable Power erzielt. Wie der US-Konzern mitteilte, hat er einen "gütlichen" Vergleich mit Siemens Gamesa im Hinblick auf "alle Patentstreitigkeiten im Bereich Windkrafttechnologie in den USA und Europa" geschlossen.

Die US-Sanktionen gegen Huawei setzen dem chinesischen Technologiekonzern schwer zu. Der Nettogewinn brach im vergangenen Jahr um 69 Prozent ein, wie der Konzern aus Shenzhen am Freitag mitteilte. Huawei-Chef Eric Xu sprach von einem "schwierigen Geschäftsumfeld und marktexternen Faktoren", ohne explizit die Sanktionen zu nennen.

