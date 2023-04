hat in den USA rund 143.000 Fahrzeuge der Modelle Atlas und Atlas Cross Sport aus den Modelljahren 2018 bis 2021 zurückgerufen. Grund ist ein möglicherweise fehlerhaftes Insassenerkennungssystem. Die Verkabelung des Insassenerkennungssystems ist möglicherweise fehlerhaft, sodass die Sensoren nicht erkennen, ob der Beifahrersitz besetzt ist oder nicht. Das könne dazu führen, dass der Airbag auf der Beifahrerseite deaktiviert bleibt und bei einem Aufprall nicht auslöst.

BIONTECH

und ihr US-Partner Pfizer sind mit einer Patentrechtsklage konfrontiert. Die kanadische Arbutus Biopharma Corp und ihr Lizenznehmer Genevant Sciences haben die beiden Unternehmen im Zusammenhang mit deren Covid-19-Impfstoff wegen Patenrechtsverletzung verklagt. Die Patente beziehen sich auf Nukleinsäure-Lipid-Partikel und deren Zusammensetzung, Herstellung, Verabreichung und Anwendungsmethoden.

ABB

investiert in seinen größten Markt. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, steckt er insgesamt 170 Millionen US-Dollar in sein Elektrifizierungs- und Automatisierungsgeschäft in den USA. Der Konzern beschleunige damit seine Wachstumsstrategie in dem Land.

AMAZON

hat im vergangenen Jahr weltweit über sechs Millionen gefälschte Produkte aufgespürt. Diese Artikel seien "identifiziert, beschlagnahmt und ordnungsgemäß entsorgt" und damit vollständig aus der Lieferkette entfernt worden. Damit wurden 2022 doppelt so viele Fälschungen entdeckt wie im Vorjahr - im Jahr 2020 waren es rund zwei Millionen Produkte gewesen.

JP MORGAN

Nach Ansicht von JP Morgan-CEO Jamie Dimon ist die aktuelle Bankenkrise nicht mit der Krise von 2008 vergleichbar. Die durch die Zusammenbrüche der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank ausgelöste Bankenkrise sei aber noch nicht vorbei, schrieb Dimon in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre. Die aktuellen Herausforderungen für das Bankensystem seien aber nicht so schlimm wie seinerzeit in der Finanzkrise.

TIKTOK

Die britische Tiktok-Tochter muss eine Geldstrafe in Höhe von 12,7 Millionen Pfund (ca. 14,5 Millionen Euro) wegen mehrerer Verstöße gegen das Datenschutzgesetz zahlen, unter anderem wegen der nicht rechtmäßigen Verwendung der persönlichen Daten von Kindern. Die Datenschutzbehörde Information Commissioner's Office (IOC) verhängte die Strafe gegen die Tiktok Information Technologies UK Limited, die sich im Besitz des privaten chinesischen Technologieunternehmens Bytedance befinden.

