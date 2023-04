könnte einem Zeitungsbericht zufolge doch noch Geld für das abgeschriebene russische Öl- und Gasprojekt Sakhalin-2 sehen. Wie die Times of London unter Berufung auf die russische Tageszeitung Kommersant berichtet, könnte die Shell plc eine Zahlung in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar für seine Beteiligung an dem verstaatlichten Sachalin-2-Flüssiggasprojekt erhalten, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin dem russischen Erdgasproduzenten Novatek grünes Licht gegeben hat, den entsprechenden Betrag zu überweisen.

VTB

Russlands zweitgrößte Bank VTB hat angesichts westlicher Sanktionen einen hohen Jahresverlust verbucht. Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr ein Minus von 612,6 Milliarden Rubel (rund sieben Milliarden Euro). Im Jahr zuvor hatte die VTB noch einen Nettogewinn von 327,4 Milliarden Rubel erzielt. Die einst international gut vernetzte VTB war eine der ersten Banken, die in Reaktion auf den Militäreinsatz in der Ukraine vom internationalen Bezahlsystem Swift ausgeschlossen wurden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2023 12:21 ET (16:21 GMT)