Das Erwerbsangebot von Oak Holdings für das geplante Börsen-Delisting von Vantage Towers bekommt die Unterstützung von Vorstand und Aufsichtsrat des Sendemastbetreibers. Das geht aus der gemeinsamen begründeten Stellungnahme der Führungsgremien hervor. Die verbleibenden Restaktionäre, darunter vor allem der Hedgefonds Elliott, sollen 32 Euro je Aktie bekommen. Die Annahmefrist läuft bis zum 3. Mai einschließlich.

BANK OF AMERICA

hat im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Der Nettogewinn stieg um 15 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar. Je Aktie waren es mit 94 Cent deutlich mehr als Analysten laut Factset im Konsens mit 81 Cent je Anteil erwartet hatten.

CREDIT SUISSE

muss sich am 20. April vor dem Londoner High Court einer 160-Millionen-Dollar-Klage stellen. Der Schweizer Großbank, die von der UBS gerettet werden muss, werden betrügerische Falschdarstellungen im Zusammenhang mit einem hypothekarisch gesicherten Wertpapiergeschäft vorgeworfen.

GOLDMAN SACHS

hat für den Jahresauftakt weniger Umsatz und Gewinn ausgewiesen. So kühlte sich das Transaktionsgeschäft weiter ab, während der Verkauf eines Teils der Privatkreditportfolios unter der Marke Marcus zu einem beträchtlichen Verlust führte. Während die Einnahmen im ersten Quartal überdies hinter den Markterwartungen zurückblieben, übertraf der zwar rückläufige Nettogewinn die Konsensprognose der Analysten.

HSBC

Einer der größten HSBC-Aktionäre hat sich gegen eine Aufspaltung des Bankenkonzerns und für eine weniger radikale Umstrukturierung ausgesprochen. Ping An Insurance of China, einer der größten Versicherer der Welt und Großaktionär der HSBC, erklärte, er sei nicht der Meinung, dass das Unternehmen sein Asiengeschäft abspalten sollte. Das Segment ist das profitabelste der Bank. Bei einer Abspaltung werden die Aktien einer Tochtergesellschaft an die Aktionäre ausgegeben.

JOHNSON & JOHNSON

hat mit seinen Ergebniskennziffern im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Pharma- und Gesundheitskonzern hob überdies die Prognose für 2023 an. Für die Monate Januar bis März wurde nach hohen Einmalbelastungen für einen Rechtsstreit und die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte ein Verlust von 68 Millionen Dollar oder von 3 Cent pro Aktie verbucht, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 5,149 Milliarden Dollar Gewinn oder 1,93 Dollar pro Aktie in den Büchern gestanden hatten. Bereinigt um die Sondereffekte belief sich Gewinn je Aktie auf 2,68 Dollar und lag damit über dem Factset-Konsens von 2,50 Dollar.

JOHNSON & JOHNSON

zahlt in Zukunft 1,19 Dollar Quartalsdividende - 6 US-Cent oder 5,3 Prozent mehr als bisher. Eine entsprechende Board-Entscheidung gab der US-Gesundheitskonzern jetzt in New Brunswick bekannt. Auf Basis des jüngsten Schlusskurses ergibt sich daraus eine jährliche Dividendenrendite von 2,73 Prozent.

PERNOD RICARD

stellt den Export von Absolut Vodka nach Russland wegen massiver Proteste in Schweden ein, wo der Wodka seit mehr als 140 Jahren produziert wird. Im Heimatland war es zu Boykottaufrufen gekommen, nachdem der französische Eigner der Marke die Lieferungen nach Russland wieder aufgenommen hatte.

STEINHOFF

Ein Wirtschaftsstrafprozess um Bilanzmanipulationen in Milliardenhöhe bei dem international tätigen Möbelhaus- und Einzelhandelskonzern Steinhoff vor dem Landgericht im niedersächsischen Oldenburg ist wegen Nichterscheinens des Hauptbeschuldigten vorläufig ausgesetzt worden. Der ehemalige Vorstandschef der von Südafrika aus gesteuerten Firmengruppe sei nicht zur Auftaktverhandlung erschienen, teilte das Gericht mit. Die anklageführende Staatsanwaltschaft aus Oldenburg habe einen Haftbefehl gegen den 62-Jährigen beantragt, über den das Gericht nun entscheiden werde.

