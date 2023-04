Heidelberg Materials

verstärkt den Geschäftsbereich Recycling mit einem Zukauf in den USA. Wie der Baustoffkonzern mitteilte, wurde ein Vertrag zum Erwerb der Sefa Group Inc abgeschlossen, dem größten Recyclingunternehmen von Flugasche in den USA. Das Unternehmen mit Sitz in South Carolina, umfasst fünf Geschäftsbereiche, fünf Versorgungsunternehmen, hat 20 Standorte und mehr als 500 Beschäftigte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Deal soll voraussichtlich im Juni 2023 abgeschlossen werden.

PNE

hat diverse Angebot für sein US-Geschäft erhalten. "Es ist derzeit jedoch nach wie vor offen, ob und falls ja, zu welchem Preis und an welchen Erwerbsinteressenten, eine Veräußerung des US-Geschäfts tatsächlich erfolgen könnte", so das Unternehmen weiter. Die Verkaufsverhandlungen sollen zeitnah mit ausgewählten Bietern aufgenommen werden.

Viessmann

Der US-Klimaanlagenhersteller Carrier Global Corp strebt offenbar einen großen Zukauf in Deutschland an. Für über 10 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden wollten die Amerikaner den deutschen Industriehersteller Viessmann erwerben, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen unter Verweis auf fortgeschrittene Verhandlungen. Ein Bar- und Aktientausch könne noch in dieser Woche bekannt gegeben werden, sofern die Gespräche nicht scheitern, so die Personen.

Westwing

will eigene Aktien im Wert von maximal 3 Millionen Euro zurückkaufen. Bis zu 600.000 eigene Anteile sollen im Zeitraum 26. April 2023 bis 31. Oktober 2023 erworben werden, teilte die Westwing Group SE mit. Das entspricht knapp 2,9 Prozent des Grundkapitals.

Investor Trillium

will die Fotoagentur Getty Images für knapp 4 Milliarden US-Dollar übernehmen. Wie die in Boston ansässige Trillium Capital LLC mitteilte, werden 10 Dollar in bar für die noch nicht im eigenen Besitz befindlichen Aktien der Getty Images Holding Inc geboten. Das ist knapp das Doppelte des Schlusskurses der Getty-Aktie vom Freitag (5,06 Dollar).

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2023 12:36 ET (16:36 GMT)