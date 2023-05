dürfte in den kommenden Wochen das vielleicht unkonventionellste Produkt der eigenen Geschichte vorstellen: ein sogenanntes Mixed-Reality-Headset, das einer Skibrille ähnelt und mit einem Akkupack geliefert wird. Das sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Apple bricht mit seinen Plänen für die Markteinführung mit vielen seiner Traditionen und Regeln für neue Produkte, die zum Goldstandard der Branche geworden sind. Im Gegensatz zu anderen Apple-Produkten befindet sich das Gerät bei seiner Markteinführung noch im Versuchsstadium.

hat für die meisten seiner Elektrofahrzeuge in den USA eine in einer weiteren Runde die Preise erhöht. Die Erhöhungen sind gering, könnten aber dazu beitragen, die Bedenken der Aktionäre über die schrumpfenden Margen des Unternehmens zu zerstreuen. Tesla hob Donnerstagabend die Preise für seine Model S und X Fahrzeuge um 1.000 Dollar und für sein Model Y um 250 Dollar an, wie auf seiner Website zu lesen ist. Der Schritt folgt auf eine ähnliche Runde kleinerer Preiserhöhungen zu Anfang des Monats. Die Preise für das Einstiegsmodell Model 3 blieben unverändert.

muss in China 1,1 Millionen Autos wegen eines Bremsdefekts zurückrufen. Das verfügte die staatliche Behörde für Marktregulierung des Landes am Freitag. Die chinesische Aufsichtsbehörde teilte mit, dass die Autos Software-Updates benötigen. "Die Fahrzeuge, die von diesem Rückruf betroffen sind, erlauben es dem Fahrer nicht, die Strategie der Energierückgewinnung beim Bremsen zu wählen", und der Fahrer wird möglicherweise nicht ausreichend daran erinnert, wenn er das Gaspedal lange betätigt, so die Behörde.

will offenbar die Ausgaben in diesem Jahr um 300 Millionen US-Dollar kürzen, um die Rentabilität in einem wettbewerbsintensiven Markt zu erhöhen. Das Unternehmen wolle die Kosten unter anderem deshalb senken, weil es Pläne, das Passwort-Sharing in den USA und anderswo stärker einzuschränken, vom ersten auf das zweite Quartal verschoben hat, so mehrere Informanten.

