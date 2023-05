Moody's hat die Bonität der Lufthansa auf "Ba1" von "Ba2" heraufgestuft. Der Ausblick sei stabil. Moody's begründete den Schritt mit dem sehr schnellen Abbau der Verschuldung in den letzten zwölf Monaten, der durch eine starke Erholung des Verkehrsaufkommens und ein starkes Ertragsumfeld unterstützt worden sei.

Vorstand und Aufsichtsrat der Bauer AG empfehlen den Aktionären die Annahme des Kaufangebots für ihre Aktien, nachdem der kontrollierende Großaktionär den Rückzug des Bau- und Baumaschinenkonzerns von der Börse anstrebt. In ihrer gesetzlich vorgeschriebenen begründeten Stellungnahme kamen beide Gremien unabhängig voneinander zu der Einschätzung, dass das Angebot insgesamt im Interesse der Gesellschaft und finanziell fair sei.

verstärkt sich mit einem Milliardenzukauf im Bereich Schieferöl-Förderung. Das Unternehmen übernimmt PDC Energy in einer reinen Aktientransaktion für 6,3 Milliarden US-Dollar oder 72 Dollar je Aktie. Das entspricht einer Prämie von 11 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

hat einen mehrjährigen Vertrag zur Belieferung von Ford Motor mit Lithiumkarbonat in Batteriequalität abgeschlossen. Der Automobilhersteller ist derzeit dabei, seine Produktion von Elektrofahrzeugen hochzufahren. Das in Kanada ansässige Unternehmen Compass wird bis zu 40 Prozent seines geplanten Lithiumkarbonats in Batteriequalität für einen Zeitraum von fünf Jahren an Ford liefern.

investiert mehr als 1 Milliarde US-Dollar in ein Werk zur Herstellung von Solarzellen und -paneelen im großen Stil im US-Bundesstaat Oklahoma. Die Fabrik soll eine jährliche Produktionskapazität von 3 Gigawatt (GW) haben. Die Möglichkeit zur Erhöhung auf 6 GW sei vorgesehen. Die ersten Paneele könnten nach Angaben von Enel Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Ironwood Pharmaceuticals kauft die Schweizer Biotech-Firma Vectivbio Holding AG für 17 Dollar pro Aktie in bar. Das entspricht einer Gesamtsumme von etwa 1 Milliarde US-Dollar, abzüglich der Barmittel und Schulden von Vectivbio. Der Preis entspricht einem Aufschlag von etwa 80 Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der letzten 90 Handelstage.

Es ist erst drei Wochen her, dass JP Morgan Chase die in Schwierigkeiten geratene First Republic Bank übernommen hat, aber schon jetzt sieht das Unternehmen Potenzial aus der Transaktion. Das US-Geldhaus erwartet, dass sein Nettozinsertrag in diesem Jahr aufgrund der Übernahme um 3 Milliarden Dollar auf 84 Milliarden Dollar ansteigen wird, wie aus Unterlagen für den jüngsten Investorentag hervorgeht.

Die Scherzer & Co. AG hat einen offenen Brief mit Forderungen an Vorstand und Aufsichtsrat der Zeal Network SE geschickt. Darin werden die "sinnlose und teure Doppelstruktur innerhalb" der Gruppe sowie die "offensichtliche Verweigerung eines hochrentablen Investments" moniert. Scherzer sei seit vielen Jahren Zeal-Aktionärin und seit der Abspaltung auch an der Lotto24 AG beteiligt. Nach dem Delisting stelle sich die Frage, warum Zeal die Lotto24 AG nicht vollständig integriert.

