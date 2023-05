Der Hauptstadtflughafen BER hat erstmals seit seiner Inbetriebnahme einen operativen Gewinn erzielt. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen betrug ohne Sondereffekte gut 56 Millionen Euro. In den ersten Betriebsjahren 2020 und 2021 stand bei dieser Kennzahl noch ein Verlust.

HELMA EIGENBAU

will seinen Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr keine Dividende zahlen. Im März hatte das Unternehmen die Ausschüttung bereits auf 40 Cent je Aktie zusammengestrichen, von 1,72 Euro im Vorjahr. Nun teilte Helma mit, der Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung werde aufgrund der immensen makroökonomischen Herausforderungen, die insbesondere durch den signifikanten Zinsanstieg sowie die andauernd hohen Baukosten geprägt seien, geändert.

UNIPER

Nach den russischen Gaslieferkürzungen erwartet Uniper für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt keine Mehrkosten aus der Ersatzbeschaffung von Gasmengen. Uniper habe die diesbezüglichen Gaslieferverpflichtungen für diesen Zeitraum nahezu vollständig unter anderem über Termingeschäfte abgesichert. Weitere Eigenkapitalerhöhungen des Bundes würden daher nicht mehr erforderlich sein.

WARBURG-BANK

Der Strafprozess wegen schwerer Steuerhinterziehung mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius soll im September beginnen. Das Landgericht Bonn veröffentlichte eine Liste von insgesamt 28 Verhandlungsterminen für das Verfahren gegen den langjährigen Chef der Hamburger Warburg-Bank. Prozessbeginn ist demnach am 18. September, der letzte Folgetermin wurde für den 22. März 2024 angesetzt.

ALIBABA

Die Cloud-Sparte von Alibaba baut offenbar in erheblichem Umfang Stellen ab und ebnet damit den Weg für einen eigenständigen Börsengang. Die Cloud-Einheit von Alibaba habe mit dem Abbau von 7 Prozent der Stellen begonnen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber Barron's. Der Schritt sei ein Versuch, den Geschäftsbetrieb in strategischen Bereichen - wie künstliche Intelligenz (KI) - inmitten einer historischen Umstrukturierung zu optimieren, sagte die Person.

APPLE

hat einen mehrjährigen, milliardenschweren Vertrag mit dem Chip- und Netzwerkausrüster Broadcom für Komponenten abgeschlossen, die in den USA hergestellt werden. Als Teil der Vereinbarung wird Broadcom Apple mit 5G-Funkfrequenzkomponenten und Komponenten für drahtlose Verbindungen beliefern, so Apple. Die 5G-Funkfrequenzkomponenten werden in mehreren Fertigungszentren in den USA hergestellt, unter anderem in Fort Collins, Colorado. "Wir werden unsere Investitionen in die US-Wirtschaft weiter ausbauen, weil wir einen unerschütterlichen Glauben an die Zukunft Amerikas haben", sagte Apple-Chef Tim Cook.

GOOGLE

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat hohe Hürden für das Löschen von Google-Suchergebnissen gesetzt. Nach einem am Dienstag verkündeten Urteil müssen die Betroffenen ausreichend belegen, dass die über die Suchtreffer verlinkten Inhalte unwahr sind. Bei den Vorschaubildern ist danach eine Auslistung möglich, wenn eine Suchmaschine Fotos ohne inhaltliche Aussage und Kontext veröffentlicht. (Az: VI ZR 476/18)

CREDIT SUISSE

Anleihegläubiger der Credit Suisse haben beim Versuch, im Zusammenhang mit der Übernahme durch die UBS Geld aus Kreditausfallversicherungen zu erhalten, eine weitere Niederlage erlitten. Das Credit Derivatives Determination Committee, das verantwortlich ist für Entscheidungen über die Auszahlung von Credit Default Swaps (CDS), lehnte wiederholt Ansprüche ab, die sich um die Frage drehten, ob vor der Rettung einen Kreditausfall, ein "Bankruptcy Credit Event" eingetreten ist.

SVB/HSBC

Der neue Eigentümer der kürzlich gescheiterten Silicon Valley Bank (SVB) verklagt deren Wettbewerber HSBC wegen dessen angeblichen Versuch, Mitarbeiter und darüber Geschäftsvolumen von SVB zu gewinnen. Gegen 21 Uhr am Ostersonntag hätten Dutzende von Top-Bankern der SVB in einer E-Mail an ihren neuen Arbeitgeber, First Citizens BancShares den Rücktritt erklärt, so heißt es in der Klage. Ohne Verzögerung seien die Banker von der HSBC Holdings eingestellt worden. First Citizens behauptet, die Massenkündigung sei Teil eines umfassenden Plans von HSBC und einem ehemaligen Spitzenbanker der SVB gewesen, um ein äußerst profitables Geschäft zu stehlen, das First Citizens durch den Kauf der SVB Ende März erworben hatte.

UBER/WAYMO

Der Fahrtenvermittler Uber hat eine neue, mehrjährige Partnerschaft mit der Alphabet-Tochter Waymo geschlossen. Die Unternehmen gaben bekannt, dass Uber-Passagiere in Phoenix, Arizona, noch in diesem Jahr Waymo-Fahrzeuge für ihre Fahrten rufen können. Auch die Kunden von Uber Eats in dieser Gegend sollen Waymo nutzen können.

