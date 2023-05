Der Bundesrechnungshof hat Zweifel an einem termingerechten Start der geplanten gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn, Infra Go, zum 1. Januar 2024 geäußert. "Das ist gemessen an dem großen Vorhaben nicht weit hin", sagte Daniel Rump-Conradi vom Rechnungshof bei einer Veranstaltung der Unions-Bundestagsfraktion zur Reform der Deutschen Bahn. "Es sind aber noch letzten Endes viele Fragen offen, die vielleicht auch an der Stelle noch etwas mehr Zeit erfordern würden."

Der Vermögensverwalter DWS verliert seine Finanzchefin. Claire Peel will ihr Mandat in der Geschäftsführung der DWS im späteren Verlauf des dritten Quartals 2023 niederlegen. Die Britin hat einen Vertrag bis 2024.

hat ihre im März begebene Anleihe im Volumen von 100 Millionen Euro um 50 Millionen Euro aufgestockt. Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei Institutionellen Investoren platziert.

hat im Geschäftsjahr 2022/23 trotz großer makroökonomischer Herausforderungen einen nahezu stabilen Umsatz erzielt. Dazu trug die Diversifizierung in den unterschiedlichen Absatz- und Beschaffungsmärkten sowie bei den Geschäftsmodellen bei. Beim operativen Ergebnis erzielte das Unternehmen "quasi eine schwarze Null", schrieb unter dem Strich jedoch einen Verlust und verwies auf höhere Kosten, die Inflation und die in der Folge negative Konsumstimmung seiner Kunden.

Bei der Prosiebensat1 Media SE werden erstmals Vertreter des Großaktionärs MFE-Mediaforeurope in den Aufsichtsrat einziehen. Wie aus der Einladung zur Hauptversammlung des DAX-Konzerns am 30. Juni hervorgeht, wurde die MFE-Vertreterin Katharina Behrends für die Wahl zum Aufsichtsrat nominiert. Ebenfalls nominiert wurde der ehemalige Beiersdorf-Vorstand Thomas Ingelfinger. Seine Nominierung soll Medienberichten zufolge als unabhängiger Kandidat auf Vorschlag von Großaktionär Media For Europe (MFE) erfolgen.

Die Regierung der Schweiz unterstützt die Bitte Deutschlands um den Rückkauf alter Leopard-2-Panzer durch den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall. Für 25 der insgesamt 96 stillgelegten Panzer der Schweizer Armee sei "keine weitere Nutzung vorgesehen", erklärte der Bundesrat. "Deshalb kann diese Anzahl außer Dienst gestellt und veräußert werden, ohne die Deckung des Eigenbedarfs der Armee zu verhindern." Sollte das Parlament wie erwartet zustimmen, werde die Regierung einen Exportantrag prüfen.

will ihre mexikanische Tochter Banamex ausgliedern und beendet damit den Versuch, die traditionsreiche Bank zu verkaufen. Ein einjähriger Verkaufsprozess unter den wachsamen Augen des mexikanischen Präsidenten hatte zu keinem Abschluss geführt. Die New Yorker Bank teilte mit, sie werde nun versuchen, die Banco Nacional de Mexico (Banamex) an die Börse zu bringen, ein Prozess, der sich voraussichtlich bis 2025 hinziehen wird.

muss nach erstinstanzlicher Entscheidung auch einem sehr weitgehenden Auskunftsbegehren der EU-Kommission nachkommen. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg wies eine Klage des Mutterkonzerns des Online-Netzwerks Facebook gegen eine solche Aufforderung der Brüsseler Behörde ab. Die Kommission hatte Wettbewerbsverstöße vermutet und die Herausgabe interner Dokumente gefordert, die eine Reihe von Suchbegriffen enthielten.

