weist die vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel erhobenen Vorwürfe unlauterer Geschäftspraktiken und unzureichender interner Kontrolle zurück. In einer Mitteilung stellt das Unternehmen fest, dass die Vorwürfe jeder Grundlage entbehrten und die internen Kontrollmechanismen auf allen Ebenen funktionierten. Geschäfte würden ausschließlich im Einklang mit nationalen und internationalen Vorschriften und Gesetzen getätigt.

NORD-STREAM

Acht Monate nach den Explosionen an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee verdichten sich einem Bericht zufolge die Hinweise auf ukrainische Täter. So sollen die Metadaten einer E-Mail, die bei der Anmietung der mutmaßlich für den Transport des Sprengstoffs genutzten Segeljacht "Andromeda" verschickt wurde, in die Ukraine führen, berichtete der Spiegel.

SCHAEFFLER

überträgt Sascha Zaps im Vorstand den Bereich Industrial. Der bisherige Verantwortliche Stefan Spindler werde seinen Vertrag bis zum 30. April 2024 erfüllen und Sascha Zaps in die neue Rolle einarbeiten. Spindler hatte die Rolle am 1. Mai 2015 übernommen und geht aus Altersgründen.

SOFTWARE AG

Vorstand und Aufsichtsrat der Software AG empfehlen trotz der Möglichkeit einer höheren Offerte das Übernahmeangebot der Beteiligungsgesellschaft Silver Lake. Der angebotene Preis von 32,00 Euro je Aktie sei aus finanzieller Sicht angemessen. Beim anderen Angebot handele es sich dagegen nur um eine unverbindliche Interessensbekundung von Rocket Software.

TUI

Die Ratingagentur Moody's hat ihr Corporate Family Rating für den Reisekonzern Tui von B3 auf B2 angehoben. Der Ausblick für das Rating ist weiterhin positiv. Die Ratinganalysten begründeten die Entscheidung laut Mitteilung mit der Verbesserung der Bonitätskennzahlen sowie der Stärkung der Bilanz und der Liquidität der Tui Group nach Abschluss der Kapitalerhöhung.

META

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat von Meta Platforms ein Angebot erhalten, die Nutzung von Anzeigendaten anderer Unternehmen einzuschränken, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen. Der Facebook-Eigentümer Meta hat als Zugeständnis die Selbstverpflichtung angeboten, keine Anzeigendaten von Konkurrenten für seinen Kleinanzeigendienst Facebook Marketplace zu verwenden.

PFIZER

Die Europäische Kommission und Pfizer haben sich einem Bericht zufolge darauf geeinigt, die Zahl der an die EU gelieferten Covid-19-Impfstoffe zu verringern. Damit sollen die Spannungen zwischen den meisten Mitgliedstaaten wegen der Kosten für Impfungen, die möglicherweise nicht verwendet werden, gelöst werden, berichtet die Financial Times.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2023 12:10 ET (16:10 GMT)