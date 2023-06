IATA

Die internationale Luftfahrtindustrie rechnet in diesem Jahr wieder mit Passagierzahlen nahe dem Vorkrisenniveau. Nach Einschätzung des internationalen Luftfahrtverbands Iata dürften die Airlines 2023 weltweit rund 4,35 Milliarden Passagiere befördern - und damit fast so viele wie im Rekordjahr 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Damals lag die Zahl bei 4,54 Milliarden Fluggästen. Der Verband erwartet auch deutlich mehr Gewinn dieses Jahr.

SPOTIFY

baut sein Podcast-Geschäft um. Wie der Streaminganbieter mitteilte, will er sich in diesem Zusammenhang von 200 Mitarbeitern oder rund 2 Prozent der Belegschaft trennen.

UNITEDHEALTH

will den Gesundheitsdienstleister Amedisys für 3,26 Milliarden US-Dollar übernehmen. Amedisys hat von der Unitedhealth-Tochter Optum ein unaufgefordertes Übernahmeangebot über 100 Dollar je Aktie in bar erhalten. Dies entspricht einem Aufschlag von fast 26 Prozent auf den Schlusskurs des Unternehmens aus Baton Rouge, Louisiana, am Freitag in Höhe von 79,47 Dollar. Unitedhealth bestätigte die Offerte, die die im Mai vereinbarte Übernahme von Amedisys durch den Konkurrenten Option Care Health gefährdet.

