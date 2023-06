ruft 125.322 Fahrzeuge von drei verschiedenen Modellen wegen Brandgefahr zurück. Nach Angaben des US-Verkehrsministeriums vom Dienstag haben die SUV-Modelle Ford Escape der Baujahre 2020 bis 2023 und Lincoln Corsair (2021-2023) sowie das Truck-Modell Ford Maverick (2022-2023) Motoren, die vorzeitig ausfallen können und bei denen es zu Bränden oder Rauch unter der Motorhaube kommen kann

Die US-Börsenaufsicht SEC verklagt das Krypto-Unternehmen Coinbase. Die SEC ist der Auffassung, die größte Krypto-Plattform der Vereinigten Staaten verstoße gegen die Regeln, die eine Registrierung als Börse und die Überwachung durch die Bundesbehörde vorschreiben. Die SEC reichte die Klage bei einem Bundesgericht in Manhattan ein. Ein Sprecher von Coinbase konnte in der Sache zunächst keinen Kommentar abgeben

hat gegen ein Programm der US-Regierung zur Aushandlung von Medikamentenpreisen geklagt. Das Programm, dass die staatliche Krankenversicherung Medicare zu Preisverhandlungen befugt, sei verfassungswidrig, heißt es in der Klage der Merck & Co, die vor dem US-Bezirksgericht in Washington, D.C., eingereicht wurde. Medicare ist der landesweit größte Abnehmer verschreibungspflichtiger Medikamente und erhielt im Rahmen des Inflationsbekämpfungsgesetzes die Befugnis, die Preise für bestimmte hochpreisige Arzneimittel auszuhandeln. Das Programm, das voraussichtlich ab 2026 in Kraft treten wird, könnte Arzneimittelherstellern wie Merck Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe bescheren

