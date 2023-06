GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Krypto-Pleitier und Terra-Gründer Do Kwon in Montenegro zu Haftstrafe verurteilt. Berufungsverfahren gegen AstraZeneca wegen Schadenersatz - Abspaltung des China-Geschäfts geplant. EZB-Ratsmitglied fordert weitere Straffung der Geldpolitik. Scout 24 kauft Sprengnetter auf. Beiersdorf-Aktie deutlich im Plus: Positive Analystenstimmen sorgen für Kauflaune. Deutsche Post AG benennt sich ab Juli um.