COVESTRO

Die Abu Dhabi National Oil Company ist nach Agenturberichten mit einem Übernahmeangebot an den Kunststoffkonzern Covestro herangetreten. Der staatliche Ölkonzern der Vereinigten Arabischen Emirate habe in ersten Gespräche mit Vertretern von Covestro sein Interesse signalisiert, berichten sowohl Bloomberg als auch Reuters unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.

DEUTSCHE BANK

Der scheidende Vizechef der Deutschen Bank, Karl von Rohr, wird seine Vorstandsressorts bereits zum 1. Juli abgeben. Claudio de Sanctis übernimmt dann die Verantwortung für die Privatkundenbank und wird Mitglied des Vorstands. Von Rohr, der seinen Abschied im April angekündigt hatte, bleibt wie geplant bis zum 31. Oktober Vorstandsmitglied und wird danach noch beratend tätig sein.

ADVA OPTICAL NETWORKING

tritt fortan unter einem anderen Namen auf. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Namensänderung in Adtran Networks SE ins Handelsregister eingetragen. Das sei "ein weiterer wichtiger Schritt für den Zusammenschluss zwischen Adva und Adtran Holdings, Inc., der mit dem Abschluss des Business Combination Agreements am 30. August 2021 begann".

CUREVAC

macht Fortschritte mit seinem Krebsimpfstoff CVGBM. Wie das Tübinger Unternehmen mitteilte, hat es den ersten Patienten in einer Phase-1-Studie mit dem Impfstoff, der auf Curevacs firmeneigenem mRNA-Gerüst der zweiten Generation basiert, behandelt. Die in den USA börsennotierte Aktie gewinnt im frühen Handel gut 10 Prozent.

SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER

muss sich einen neuen Verwaltungsratschef suchen. Richard Roy hat sich entscheiden, das Gremium, dem er seit zwei Jahren angehört, zum 31. Juli zu verlassen. Das Unternehmen kündigte an, zeitnah Schritte einzuleiten, um die satzungsmäßige Besetzung des Gremiums weiterhin zu gewährleisten.

OMV

hält an seinem Vorstandschef Alfred Stern fest. Wie das österreichische Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Sterns Vertrag um zwei weitere Jahre bis zum 31. August 2026 verlängert.

PIRELLI

muss bei der Neubesetzung des CEO-Postens umplanen. Wie der Großaktionär Camfin mitteilte, will der designierte CEO und jetzige Vize Giorgio Bruno das Unternehmen Ende Juli verlassen.

BOEING

hat einen Großauftrag für die 737 Max erhalten. Wie das Unternehmen auf der Paris Air Show mitteilte, hat die Leasingfirma Avolon 40 Maschinen dieses Typs bestellt.

ELI LILLY

verstärkt sich im Bereich der Autoimmunkrankheiten. Der US-Pharmakonzern übernimmt Dice Therapeutics in einem 2,4 Milliarden US-Dollar schweren Deal. Lilly will mit dem Deal die Entwicklung von Therapien für chronische Krankheiten im Bereich der Immunologie voranbringen.

PAYPAL

verkauft in einer mehrjährigen Vereinbarung mit KKR praktisch alle seine Forderungen aus dem "Buy now, pay later"-Geschäft (BNPL) in Europa an den Finanzinvestor. Paypal rechnet mit einem unmittelbaren Erlös von rund 1,8 Milliarden US-Dollar, der unter anderem in Aktienrückkäufe fließen soll.

RIVIAN/TESLA

Weiterer Etappensieg für Tesla im Rennen um die Vorherrschaft bei den nordamerikanischen Standards für das Laden von Elektrofahrzeugen: Nach Ford und GM hat sich nun auch der US- Elektroauto -Hersteller Rivian dazu durchgerungen, die Ladestecker und -technologie des Rivalen zu übernehmen. Damit werden auch Rivian-Fahrer künftig in der Lage sein, ihre Fahrzeuge an Tesla-Schnellladestationen, den so genannten Superchargern, aufzuladen.

