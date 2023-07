hat am 11. Juli, dem ersten Tag seiner Prime-Day-Aktionstage, ein Rekordvolumen an Bestellungen verbucht. Insgesamt kauften Prime-Kunden des Onlinehändlers an beiden Tagen 375 Millionen Stücke, dabei profitierten sie von Rabatten in einem Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Dollar. Es sei der bisher größte Verkaufsevent dieser Art gewesen, erklärte Amazon. Zum Umsatzvolumen machte das Unternehmen nicht. Weltweit gibt es 200 Millionen zahlende Prime-Mitglieder.

Der Gründer und Ex-Chef des insolventen Celsius Network, Alex Mashinsky, ist am Donnerstag in New York verhaftet worden, ihm wird Wertpapierbetrug vorgeworfen. Drei Bundesbehörden reichten außerdem Zivilklagen gegen Mashinsky bzw. den zusammengebrochenen Krypto-Kreditgeber ein. Sie sind der Ansicht, Celsius habe Anleger betrogen, die sich darauf verließen, dass das Unternehmen durch das Verleihen ihrer Token Geld verdienen würde. Die Securities and Exchange Commission (SEC), die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Federal Trade Commission (FTC) reichten ihre Klagen beim Bundesgericht in Manhattan ein.

bestellt zwölf zusätzliche A220-300-Flugzeuge bei Airbus. Wie die Airline mitteilte, erhöht sich die Gesamtbestellung für A220-Flugzeuge damit auf 131 Maschinen. Die Bestellungen teilten sich in 45 Maschinen des Typs A220-100 und 86 Maschinen des Typs A220-300. Im Laufe der Jahre hat Delta die A220 fünfmal nachbestellt und ist nach eigenen Angaben derzeit der größte A220-Kunde.

könnte nach Aussage seines CEO Bob Iger einen strategischen Partner für sein Sportgeschäft suchen. Dann könnte der Konzern ESPN behalten, während man den Verkauf anderer linearer Fernsehsender erwäge, sagte Iger am Donnerstag in einem Interview mit CNBC. Die alten Fernsehsender des Unterhaltungskonzerns, darunter ABC und FX, gehörten "möglicherweise nicht zum Kerngeschäft von Disney" und könnten veräußert werden, da das traditionelle Fernsehmodell weiterhin durch Streamingdienste auf den Kopf gestellt werde.

auft das Energieunternehmen Denbury, das seit einem Jahrzehnt Expertise in der Abscheidung und Lagerung von CO2 entwickelt hat und nach eigenen Angaben das größte CO2-Pipelinenetz der Welt betreibt. Der Ölmulti vereinbarte mit Denbury, dass deren Aktionäre pro Anteilsschein 0,84 Exxon-Aktien bekommen sollen. Das texanische Unternehmen, dass sich ansonsten auf Techniken zur tertiären Ölgewinnung in den Rocky Mountains und an der US-Golfküste spezialisiert hat, wird dadurch mit 4,9 Milliarden Dollar bewertet. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von gerade einmal 1,9 Prozent auf den Denbury-Schlusskurs vom Mittwoch.

