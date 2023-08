hat Alvin Liu zum Chef seines China-Geschäfts ernannt. Der in China geborene ehemalige Ford-Manager soll den Flugzeughersteller durch eine turbulente Phase der Beziehungen zwischen Peking und Washington und ein herausforderndes Geschäftsumfeld führen. Liu, der im Nordosten Chinas geboren wurde, ist ein erfahrener Rechts- und Regierungsexperte mit jahrzehntelanger Erfahrung in China bei Ford und anderen multinationalen Unternehmen.

TESLA

Der E-Autobauer hat zum zweiten Mal in weniger als einer Woche die Preise in China gesenkt. Tesla hat den Preis seiner Luxuslimousine Model S in China von 808.900 Yuan auf 754.900 Yuan (umgerechnet 103.463 US-Dollar) gesenkt, wie das Unternehmen auf seinem offiziellen Weibo-Konto mitteilte. Außerdem wurde der Preis des Geländewagens Model X von 898.900 Yuan auf 836.900 Yuan gemindert. Damit setzt Tesla seine Preissenkungen in China fort, nachdem das Unternehmen am Wochenende Versicherungssubventionen und Preissenkungen für die günstigeren Modelle Model 3 und Model Y eingeführt hatte.

