Rheinmetall will bald Panzerwartung in der Ukraine beginnen. Lufthansa-Maschine mit Triebwerksproblem in Hamburg gelandet - Eurowings kooperiert mit Smartwings. Klage wegen Corona-Impfschaden durch AstraZeneca-Vakzin abgewiesen. BioNTech-Gründer Sahin kritisiert "ineffiziente Prozesse" bei Arzneizulassungen. Borussia Dortmund nach drei Verlustjahren zurück in den schwarzen Zahlen.