sah das Inflationsziel der Zentralbank mit einer nachhaltigen Teuerung von 2 Prozent in Sicht. Dies wurde am Markt als klares Signal gewertet, dass es kurzfristig keine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik geben werde. Auch in Seoul sorgte die Spekulation auf ein Ende der geldpolitischen Straffungen in den USA für Zuversicht. Die Hoffnung auf eine Rückkehr chinesischer Touristen nach weiteren Aufhebungen der Restriktionen in China ließen LG H&H und Amorepacific um 4,7 bzw. 1,5 Prozent steigen.

BAYER

investiert 220 Millionen Euro in eine neue Einrichtung für Forschung und Entwicklung am Standort Monheim. Dabei handele es sich um die größte Einzelinvestition des Unternehmens in sein Pflanzenschutzgeschäft in Deutschland seit der Grundsteinlegung des Monheimer Campus im Jahr 1979.

DEUTSCHE LUFTHANSA

will laut einem Agenturbericht ihr Versicherungsgeschäft verkaufen. Die Veräußerung des Versicherers Delvag und des Versicherungsmaklers Albatros erfolge im Rahmen der Verschlankung des Unternehmens, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Fluggesellschaft arbeite mit Beratern zusammen, um einen Käufer zu finden.

HAPAG-LLOYD

Die Reederei ist laut Kreisen von der zweiten Runde des Bieterprozesses für die südkoreanische Containerschiffsreederei HMM ausgeschlossen worden. Mit den geplanten Privatisierungsplänen vertraute Personen sagten, Hapag-Lloyd sei von den staatlichen HMM-Eigentümern Korea Development Bank und Korean Ocean Business Corporation aus dem Verkaufsprozess herausgenommen wurde. Die deutsche Hapag-Lloyd AG war in der ersten Runde der einzige Bieter für HMM aus dem Ausland. Ein Hapag-Lloyd-Sprecher lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

JOST

verstärkt sich mit zwei strategischen Übernahmen - eine in Brasilien, eine in Finnland - im Bereich Landwirtschaft. Die Jost Werke SE erhält mit der Übernahme von Cenlo do Brasil Zugang zu Brasiliens Industrie für Off-Highway-Nutzfahrzeuge und Landmaschinen. Mit dem Erwerb der finnischen LH Lift erweitert das SDAX-Unternehmen sein Produktportfolio um Dreipunktvorrichtungen und Kupplungen für landwirtschaftliche Traktoren.

BIONTECH/PFIZER

haben von dem Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur eine Zulassungsempfehlung für ihren angepassten Covid-19-Impfstoff erhalten. Der aktualisierte Covid-19-Impfstoff ist auf die Omikron XBB.1.5-Sublinie von SARS-CoV-2 zugeschnitten. Die Empfehlung gelte für eine Impfstoffdosis bei Personen ab fünf Jahren, unabhängig von deren bisherigen Impfstatus gegen Covid-19. Der Ausschuss habe den aktualisierten Impfstoff zudem für Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren als Teil aller primären Impfserien mit drei Dosen empfohlen, abhängig davon, wie viele Dosen bereits verabreicht wurden.

JOHNSON & JOHNSON

hat seine bereinigte Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt und seine anderen Finanzprognosen aktualisiert. Grund hierfür ist die inzwischen vorgenommene Ausgliederung der Consumer-Health-Sparte in ein separates Unternehmen mit dem Namen Kenvue. J&J strebt nun einen bereinigten Gewinn von 10,00 bis 10,10 (zuvor: 10,70 bis 10,80) US-Dollar je Aktie an. Der Umsatz (ohne Covid-19-Impfstoff) soll nun bei 83,2 bis 84,0 (98,8 bis 99,8) Milliarden Dollar liegen.

TESLA

hat offenbar die Genehmigung für den Bau eines 24-Stunden-Restaurants und eines Autokinos in Hollywood erhalten. Das Unternehmen von Elon Musk habe die Genehmigung in diesem Monat vom Los Angeles Department of Building and Safety erhalten, berichtet der Branchenblog Teslarati, dem Kopien der Dokumente vorliegen.

TIKTOK

Zum Schutz von Kindern will Kirgisistan den Onlinedienst Tiktok komplett verbieten. Damit solle "der Zugang zu Informationen eingeschränkt werden, die die Gesundheit und Entwicklung von Kindern schädigen", erklärte das Jugendministerium des zentralasiatischen Staates. Zuvor hätten sich zahlreiche Organisationen "besorgt über die schädliche Wirkung von Tiktok" geäußert.

VISA/MASTERCARD

Die beiden Kreditkarten-Unternehmen planen offenbar die Gebühren anzuheben, die Händler zahlen, wenn sie die Kreditkarten ihrer Kunden akzeptieren. Die Gebührenerhöhungen sollen im Oktober und im April in Kraft treten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten und Dokumente zeigten, die das Wall Street Journal einsehen konnte. Viele der Erhöhungen beziehen sich auf Online-Käufe.

