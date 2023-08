Moody's hat ihr Corporate Family Rating (CFR) und das Probability of Default Rating (PDR) für das Halbleiterunternehmen von B1 auf B2 gesenkt. Der Ausblick ist stabil. Die Abstufung spiegele die schwache operative Entwicklung im Jahr 2023 mit einer langsamer als erwarteten Margenverbesserung und dem damit verbundenen hohen Verschuldungsgrad über einen längeren Zeitraum nach der Übernahme von Osram wider.

NAF NAF

Die französische Modekette ist insolvent. Wie ein Sprecher der für Alltags-Frauenmode bekannten Marke am Donnerstag sagte, stellte das Unternehmen bereits am Anfang der Woche einen entsprechenden Antrag. Damit bestätigte Naf Naf einen Bericht des Portals "Fashion Network". Es geht dabei vor allem um enorme Zahlungsrückstände für Mieten, die das Modeunternehmen in der Corona-Zeit angehäuft hat.

ADANI

Die Aktienkurse der börsennotierten Unternehmen des indischen Mischkonzerns Adani sind am Donnerstag nach erneuten Berichten gefallen, wonach die Familie, die das Konglomerat kontrolliert, heimlich in die Aktien investiert haben soll. Demnach sollen die Aktienkurse zwischen 2013 und 2018 durch eine nicht offengelegte und komplexe Offshore-Operation in Mauritius gestützt worden sein.

August 31, 2023 12:36 ET (16:36 GMT)