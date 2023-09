Der Verwaltungsrat der britischen Bank Natwest bekommt einen neuen Vorsitzenden. Wie das früher als Royal Bank of Scotland bekannte Institut mitteilte, wurde Richard Haythornthwaite als neuer Chairman nominiert. Er folgt auf Howard Davies. Haythornthwaite, der derzeit unter anderem als Chairman des Technologiekonzerns Ocado arbeitet, wird am 8. Januar in den Verwaltungsrat einziehen und den Vorsitz am 15. April übernehmen.

Die norwegische Justiz hat eine Klage des US-Konzerns Meta gegen ein Verbot personalisierter Werbung auf seinen Plattformen Facebook und Instagram und eine damit verbundene tägliche Geldstrafe abgewiesen. Der Konzern muss weiterhin täglich eine Million norwegische Kronen (88.500 Euro) Strafe zahlen, wie das zuständige Gericht am Mittwoch entschied. Die Datenschutzbehörde Datatilsynet sprach von einem "großen Sieg für den Schutz persönlicher Daten".

Ein angepasster Corona-Impfstoff von Moderna hat nach Angaben des US-Pharmaunternehmens eine gute Wirksamkeit gegen die neue Variante BA.2.86. Der noch nicht zugelassene und für den Herbst gedachte Impfstoff habe in einer klinischen Studie zu einer 8,7-fachen Zunahme von Antikörpern gegen die auch als Pirola bekannten Variante geführt, erklärte Moderna am Mittwoch.

Die zuletzt stark gestiegenen Kerosinkosten machen United Airlines zu schaffen. Die Fluglinie hat ihre Prognose für die Treibstoffkosten im dritten Quartal angehoben. Die Nachfrage und andere Kosten lägen aber weiter im Rahmen der Erwartungen.

Nach Verzögerungen wegen fehlenden Arbeitern und einem Streit mit lokalen Gewerkschaften macht der taiwanische Chiphersteller TSMC nach eigenen Angaben "schnelle Fortschritte" beim Bau einer neuen Fabrik im US-Bundesstaat Arizona. "Wir werden das Projekt erfolgreich umsetzen", erklärte TSMC-Chef Mark Liu am Mittwoch am Rande der Halbleitermesse Semicon in Taipeh. Auch bei der Planung des Werks in Dresden gehe es voran.

