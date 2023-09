hat diese Woche CVS Health, Walgreens Boots Alliance und mehrere kleinere Konsumgüterhersteller vor der Vermarktung nicht zugelassener Augenprodukte gewarnt. "Die FDA ist besonders besorgt darüber, dass diese illegal vermarkteten, nicht zugelassenen Augenarzneimittel ein erhöhtes Schadensrisiko für die Anwender darstellen, da Medikamente, die am Auge angewendet werden, einige der natürlichen Abwehrkräfte des Körpers umgehen", so die FDA in einer Mitteilung.

trennt sich von einem weiteren Anteil an seiner österreischischen Tochter IMS Nanofabrication. Wie der US-Halbleiter-Chip-Hersteller mitteilte, verkauft er etwa 10 Prozent an IMS Nanofabrication an den taiwanischen Auftragschiphersteller TSMC. Intel zufolge wurde das IMS-Geschäft in der Transaktion mit etwa 4,3 Milliarden US-Dollar bewertet.

September 12, 2023 12:32 ET (16:32 GMT)