will seinen Kunden mit einem neuen Dienst den Zugang zu Ladestationen für elektrische Lkws erleichtern - und damit auch den Umstieg auf batterieelektrische Nutzfahrzeuge einfacher machen. Die neue Dienstleistungsgesellschaft Traton Charging Solutions decke verschiedene Betreiber öffentlicher Ladestationen ab, teilte die VW-Tochter Traton mit. Bei einem Vertragsabschluss erhalten Kunden für die Nutzung von Ladepunkten nur eine einzige konsolidierte Rechnung, unabhängig davon, wer diese im Netz betreibe.

UNIPER

hat seine Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Dezember geladen, um über eine Herabsetzung seines Grundkapitals abzustimmen. Damit will der in der Energiekrise 2022 verstaatlichte Versorger die Fähigkeit zur Zahlung einer Dividende wieder erlangen und die Voraussetzungen für einen Ausstieg des Bundes schaffen. Uniper war durch die ausgebliebenen Gaslieferungen aus Russland nach Ausbruch des Ukraine-Krieges in Schieflage geraten.

TOTALENERGIES

will den Spritpreis im gesamten kommenden Jahr auf höchstens 1,99 Euro pro Liter deckeln. Unternehmenschef Patrick Pouyanné habe ihm dies zugesichert, sagte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Mittwoch dem Sender RTL. "Ich begrüße diese Entscheidung, die einen echten Schutz bietet", sagte Le Maire.

ABBOTT LABORATORIES

hat im dritten Quartal 2023 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das US-Medizintechnikunternehmen meldete soeben abgelaufene Quartal einen Nettogewinn von rund 1,436 Milliarden US-Dollar oder 82 Cent je Aktie, nach 1,435 Milliarden Dollar bzw. 81 Cent je Anteilsschein vor Jahresfrist. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 1,14 Dollar die auf 1,10 Dollar lautende Factset-Konsensschätzung.

MORGAN STANLEY

hat im dritten Quartal 2023 aufgrund der schwachen Entwicklung im Investmentbanking weniger verdient, die Erwartungen der Analysten wurden aber dennoch übertroffen. Während die Gesamteinnahmen um 2 Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar zulegten, fiel der Nettogewinn um 9 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar, wie die US-Bank mitteilte. Je Aktie verdiente Morgan Stanley 1,38 (Vorjahr 1,47) Dollar und damit mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 1,28 Dollar je Anteilsschein erwartet hatten.

PROCTER & GAMBLE

hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres von Preiserhöhungen, vorteilhaften Rohstoffkosten sowie Einsparungen profitiert und seine Profitabilität verbessert. Umsatz und Ergebnis legten zum Vorjahr deutlich zu und übertrafen die Analystenschätzungen. CEO Jon Moeller sieht die Gesellschaft nun auf dem Weg, das obere Ende der Jahresprognose für das organische Wachstum bei Umsatz und Kernergebnis je Aktie zu erreichen.

TESLA

Mitarbeitende des US-Elektroautobauers Tesla in Schweden haben mit einem Streik am 27. Oktober gedroht, sollten ihre Forderungen nach einem Tarifvertrag nicht erfüllt werden. "Wir haben lange mit Tesla über den Tarifvertrag diskutiert. Ohne Erfolg. Jetzt sehen wir keine andere Möglichkeit als den Arbeitskampf", erklärte die Gewerkschaft IF Metall am Mittwoch. Der Streik betreffe landesweit 120 Mechaniker und Mechanikerinnen in sieben Fabriken.

TRAVELERS

hat im dritten Quartal 2023 als Folge hoher Katastrophenschäden die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt. Travelers verdiente im Berichtsquartal unterm Strich 404 Millionen US-Dollar oder 1,74 Dollar je Aktie nach 454 Millionen bzw. 1,89 Dollar pro Anteilsschein im Vorjahreszeitraum.

