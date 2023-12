stellt nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Zuge seines Umbaus auch die Reha-Klinik-Sparte zum Verkauf. Die Investmentbank UBS sei mandatiert, den Markt nach Interessenten zu sondieren, heißt es in einem Vorabbericht, der sich auf Finanz- und Branchenkreise stützt. Die Sparte habe einen Wert im höheren dreistelligen Millionenbereich. Die Angaben aus unterschiedlichen Quellen variierten, so die Zeitung, eine Spanne von etwa 600 bis 800 Millionen Euro sei aber plausibel.

geht auf Einkaufstour: Der US-Mischkonzern hat die Akquisition der Sicherheitssparte von Carrier Global für 4,95 Milliarden US-Dollar vereinbart. Die Sparte stellt Produkte wie elektronische Schlösser für Großunternehmen, Hotels oder Krankenhausketten her. Die Übernahme stärkt das Honeywell-Geschäftsfeld Gebäudeautomatisierung, zu dessen Kunden Krankenhäuser, Flughäfen, Rechenzentren und ähnliche Einrichtungen gehören.

haben mit ihren Krebsmedikamenten Keytruda und Lenvima in klinischen Studien zur Behandlung von Gebärmutterkrebs einen Rückschlag erlitten. Eine Phase-3-Studie mit Keytruda plus Lenvima als Erstlinienbehandlung bei bestimmten Patientinnen mit Endometriumkarzinom hat ihre Hauptziele verfehlt, wie Merck & Co und Eisai mitteilten. In der Studie wurden die beiden primären Endpunkte - Gesamtüberleben und progressionsfreies Überleben - für die Erstlinienbehandlung von Patientinnen mit einer bestimmten Form von fortgeschrittenem oder rezidivierendem Endometriumkarzinom nicht erreicht.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das weltweit erste Medikament zugelassen, bei dem die Crispr-Technologie zum Einsatz kommt. Die Technologie könnte ein leistungsfähiges neues Werkzeug zur Veränderung von Genen für die Behandlung von Krankheiten sein. Das neue Medikament mit dem Namen Casgevy, das von Vertex Pharmaceuticals und Crispr Therapeutics entwickelt wurde, ist für die Behandlung von Patienten mit schweren Formen der schmerzhaften Sichelzellenanämie zugelassen. In den USA sind etwa 20.000 Menschen von dieser Krankheit betroffen.

