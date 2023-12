will ihre wegen des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas ausgesetzten Flüge nach Israel am 8. Januar wieder aufnehmen. In einer ersten Phase sollten ab Frankfurt am Main zunächst vier Flüge wöchentlich und ab München drei Flüge pro Woche nach Tel Aviv angeboten werden.

SCHAEFFLER

bindet CEO Klaus Rosenfeld für weitere fünf Jahre an das Unternehmen. Rosenfeld, der das Unternehmen bereits seit knapp zehn Jahren leitet, hat laut Mitteilung einen neuen Vertrag erhalten.

ATOS/AIRBUS

führt fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf ihres Big-Data- und Cybersicherheits-Geschäfts mit dem Luftfahrtkonzern Airbus, berichtet die französische Zeitung Le Figaro unter Berufung auf ungenannte Quellen.

December 15, 2023