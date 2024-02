Im Wirecard-Prozess ist ein früherer Manager des Unternehmens, der als Kronzeuge der Anklage gilt, wieder auf freiem Fuß. Oliver B. sei am Dienstagnachmittag aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

DUPONT

Die Aktionäre von Dupont de Nemours können sich über höhere Ausschüttungen freuen. Der Konzern kündigte an, weitere Aktien im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar zurückzukaufen und die Schlussdividende für 2023 um 2 Cent auf 0,38 US-Dollar zu erhöhen.

INTESA SANPAOLO

hat im vierten Quartal dank höherer Zinsen mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Zudem erhöhte die italienische Bank ihre Gewinnprognose für dieses und nächstes Jahr.

META

Der US-Internetriese Meta will in den Online-Netzwerken des Konzerns künftig alle Bilder identifizieren, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt worden sind und mit diesem Schritt mehr Transparenz für Nutzerinnen und Nutzer schaffen. Außerdem arbeitet die Facebook- und Instagram-Mutter gemeinsam mit anderen Technologiekonzernen an einem gemeinsamen Standard für die Branche.

NORD STREAM

Die Staatsanwaltschaft im schwedischen Stockholm will laut einem Medienbericht offenbar ihre Ermittlungen in Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 beenden.

SPOTIFY

hat seinen Verlust im vierten Quartal 2023 eingegrenzt. Bewerkstelligt hat der Musik-Streamingdienst dies mit Preiserhöhungen, Sparmaßnahmen samt Entlassungen und einem wachsenden Werbegeschäft.

TOYOTA MOTOR

hat angekündigt, weitere 1,3 Milliarden US-Dollar in sein Werk im US-Bundesstaat Kentucky zu investieren, um den Übergang zu Elektrofahrzeugen zu unterstützen.

WEWORK

Der Wework-Gründer Adam Neumann will den insolventen US-Büroraumvermieter zurückkaufen und hat sich dafür finanzielle Unterstützung gesichert. In einem Schreiben seiner Anwälte an die Berater von Wework teilte Newmans neue Immobiliengesellschaft Flow Global am Montag mit, sie habe die finanzielle Unterstützung von Dan Loebs Hedgefonds Third Point, um das Angebot zu finanzieren.

