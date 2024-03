Werte in diesem Artikel

Der Einbruch im Markt für private Immobilienfinanzierungen hat Hypoport im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang des operativen Gewinns eingebrockt. Auch der Umsatz des Finanzdienstleisters sank trotz eines guten vierten Quartals deutlich. Für das laufende Jahr strebt das SDAX-Unternehmen wieder ein spürbares Wachstum an.

PUMA

Auf Instagram gepostete Fotos von Popstar Rihanna mit weißen Turnschuhen haben Folgen für den Designschutz eines Puma-Schuhs. Das Gericht der Europäischen Union bestätigte eine Entscheidung des EU-Markenamts EUIPO, wonach das sogenannte eingetragene Geschmacksmuster für nichtig erklärt wird.

RATIONAL

geht davon aus, dass er schon bald in den Mittelwerteindex MDAX zurückkehren kann. Bei der Indexänderung am 18. März fliegt die Rational-Aktie aber zunächst aus dem MDAX, weil das Unternehmen bei der Indexüberprüfung ein Basiskriterium nicht erfüllt hatte. Dies werde sich bei der Hauptversammlung im Mai aber wieder ändern.

GALDERMA

strebt an die Börse und will rund 2,3 Milliarden US-Dollar einsammeln. Der geplante IPO wäre der bisher größte in diesem Jahr und ein weiterer wichtiger Test für den Appetit der Investoren auf mit privatem Beteiligungskapital finanzierte Unternehmen.

OPENAI/TESLA

Nachdem Elon Musk den ChatGPT-Entwickler OpenAI und dessen CEO Sam Altman verklagt hat, hat OpenAI nun zurückgeschossen: Das von Microsoft unterstützte Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) veröffentlichte am späten Dienstag eine Reihe von E-Mails, die die Beziehung des Unternehmens zu seinem Mitbegründer Musk enthüllen. OpenAI-CEO Sam Altman, und andere Gründungsmitglieder behaupteten, Musk habe OpenAI mit Tesla fusionieren oder die "volle Kontrolle" über das Start-up übernehmen wollen.

NATWEST

Die britische Regierung will ihre Beteiligung an der Bank Natwest reduzieren. Schatzkanzler Jeremy Hunt kündigte an, dass es frühestens im Sommer ein entsprechendes Programm geben soll.

PIRELLI

will bei steigendem Gewinn im vergangenen Jahr etwas weniger Dividende zahlen, nachdem der Reifenhersteller im vierten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet hat. Für das laufende und das kommende Jahr stellt Pirelli Wachstum in Aussicht und will die Aktionäre künftig stärker am Ergebnis beteiligen.

STELLANTIS

hat angekündigt, in den kommenden fünf Jahren 5,6 Milliarden Euro in Südamerika zu investieren. Die geplanten Investitionen sollen in den Jahren 2025 bis 2030 getätigt werden.

TESLA

Die Polizei stuft das nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Stromversorgung nahe dem Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide bei Berlin veröffentlichte Bekennerschreiben als echt ein.

TESLA

Die für Mitte März geplante Betriebsratswahl beim Elektroautobauer Tesla in Grünheide kann wie geplant über die Bühne gehen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschied anders als das vorinstanzliche Arbeitsgericht Frankfurt an der Oder und untersagte die Wahl im März nicht.

