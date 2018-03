Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse wird künftig entsprechend des Mitbestimmungsgesetzes paritätisch, also je zur Hälfte von Vertretern der Arbeitnehmer und Anteilseigner, besetzt sein. Bislang stellen Anteilseigner zwei Drittel und Arbeitnehmer ein Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrats. Das Gremium, das auf der Hauptversammlung im Mai neu gewählt wird, soll dann 16 Mitglieder umfassen, teilte die Deutsche Börse mit.

Gea verlängert Vorstandsverträge von Bersch und Olsen

Der Anlagenbauer Gea bindet die beiden Vorstandsmitglieder Steffen Bersch und Niels Erik Olsen für weitere drei Jahre. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wurden die Mandate der beiden Manager bis Dezember 2021 verlängert. Die Verträge der beiden Vorstände, die zum Jahresbeginn 2016 berufen worden waren, wären zum Jahresende 2018 ausgelaufen.

Lufthansa befördert im Februar 13 Prozent mehr Passagiere

Die Deutsche Lufthansa hat am Februar konzernweit mit 8,8 Millionen Fluggästen 13,1 Prozent mehr Passagiere befördert. In den ersten beiden Monaten liegt das Plus bei knapp 12 Prozent. Die angebotenen Sitzkilometer lagen nach Angaben des Unternehmens vom Freitag um 8,6 Prozent über dem Vorjahr, gleichzeitig konnte der Absatz um 10,4 Prozent gesteigert werden.

Porsche SE erhöht Dividende deutlich

Die Volkswagen-Mutter Porsche Automobil Holding SE will die Dividende für das abgelaufene Jahr deutlich erhöhen. Die Hauptversammlung soll am 15. Mai 2018 über einen Dividendenvorschlag von 1,76 Euro je Vorzugsaktie und 1,754 (im Vorjahr 1,004) Euro je Stammaktie abstimmen, wie Porsche mitteilte. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,01 bzw 1,004 Euro je Aktie ausgeschüttet.

GKN bringt Automobilgeschäft in US-Konzern Dana ein

Der britische Komponentenhersteller GKN hat die Verhandlungen über einen Zusammenschluss des eigenen Autoteilegeschäfts mit dem US-Konzern Dana erfolgreich abgeschlossen. Wie die GKN Plc mitteilte, haben die beiden Konzerne sich auf einen Deal im Volumen von 6,1 Milliarden US-Dollar geeinigt. Die Aktionäre von GKN werden nach der Transaktion 47,25 Prozent des Aktienkapitals von Dana halten.

Kobe Steel ernennt nach Skandal um gefälschte Produktangaben neuen Chef

Der japanische Stahlkonzern Kobe Steel hat nach dem Skandal um gefälschte Produktangaben einen neuen Chef ernannt und "grundlegende Reformen" versprochen. Der Verwaltungsrat habe sich für den derzeitigen Vize-Präsidenten Mitsugu Yamaguchi entschieden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Sein Vorgänger Hiroya Kawasaki hatte am Dienstag seinen Rücktritt erklärt.

UBS darf keine Börsengänge in Hongkong als Sponsor begleiten

Der Wertpapieraufsicht in Hongkong hat der schweizerischen Bank UBS für 18 Monaten untersagt, als Sponsor Börsengänge an dem Finanzplatz zu begleiten. Das Geldhaus will die Entscheidung aber anfechten, wie aus dem Jahresbericht des Instituts weiter hervorgeht.

UBS korrigiert wegen Rückstellungen Jahreszahlen

Die schweizerische Bank UBS hat 2017 wegen höherer Rückstellungen weniger verdient als im Januar berichtet. Die Rückstellungen, unter anderem für Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Angelegenheiten, drücken den operativen Gewinn vor Steuern um 141 Millionen Schweizer Franken und den den Aktionären zurechenbaren Gewinn um 112 Millionen Franken, wie die UBS am Freitag mitteilte.

