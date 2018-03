Nach dem Opel-Werk im spanischen Saragossa haben sich auch drei Komponentenwerke des Rüsselsheimer Autobauers für Produktionsaufträge im neuen französischen Mutterkonzern PSA qualifiziert. So sollen Dreizylinder-Turbo-Benzinmotoren der Franzosen ab 2019 auch an den Opel-Standorten in Tichy (Polen) und Szentgotthard (Ungarn) montiert werden.

Hermes verdient unterm Strich mehr

Hermes International SCA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unterm Strich mehr verdient und den Umsatz in allen Regionen gesteigert, wie der französische Luxusgüterhersteller mitteilte. Im abgelaufenen Jahr stieg der Nettogewinn um 11 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn stieg um 13 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro.

Dropbox erhöht Preisspanne auf 18 bis 20 Dollar je Aktie

Der Web-Speicherplatzanbieter Dropbox hat die Preisspanne für seinen anstehenden Gang aufs Parkett erhöht. Diese beträgt nun 18 bis 20 US-Dollar je Aktie nach zuvor 16 bis 18 Dollar. Dadurch erhöht sich die angestrebte Bewertung auf 7,88 bis 8,75 Milliarden Dollar von bislang 7 bis 8 Milliarden.

