In den USA läuft es für die Großbanken auch im neuen Jahr überraschend gut. Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo berichteten zum Auftakt der Bilanzsaison über höhere Gewinne. Allerdings konnten die Institute nicht durchweg überzeugen: Bei Wells Fargo verschlechterte sich die Nettozinsmarge, zudem warnte die Bank davor, möglicherweise den Quartalsausweis anpassen zu müssen. Bei der Citigroup stoßen sich Investoren an der schwächeren Entwicklung des Handelsgeschäfts im Fixed-Income-Bereich.

Airline Norwegian lehnt Übernahme ab

Die Billig-Airline Norwegian lehnt eine Übernahme durch den großen Konkurrenten IAG ab. "Ich beabsichtige nicht, zu verkaufen", sagte Norwegian-Chef Björn Kjos am Freitag in Oslo nach einer Sitzung der Anteilseigner. Er reagierte damit auf die Mitteilung der Airline-Gruppe IAG vom Donnerstag, die demnach eine Minderheit von 4,6 Prozent an Norwegian kaufte und nun eine Übernahme erwägt.

Rio Tinto will "Force Majeure" für einige Verträge mit Rusal erklären

Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto ist indirekt von den US-Sanktionen gegen russische Unternehmen betroffen: Rio Tinto steht kurz davor, "Force Majeure" - Schaden durch höhere Gewalt - für einige Verträge mit dem russischen Aluminiumhersteller Rusal zu erklären. Der Konzern teilte mit, er habe im Hinblick auf die Sanktionen Vereinbarungen geprüft. Die Rio Tinto plc erklärte, sie sei verpflichtet, die US-Sanktion vollständig einzuhalten.

