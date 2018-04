Die britische Bank Royal Bank of Scotland (RBS) muss zunächst 2 Milliarden Pfund Sterling und dann noch einmal 1,5 Milliarden Pfund in den Pensionsfonds für die eigenen Mitarbeiter einzahlen. Damit werde auf die britische Gesetzgebung zur Abschirmung der Bankengeschäfte reagiert, teilte das Geldhaus mit. Bislang wurden die Pensionsverpflichtungen durch bestimmte Unternehmensteile besichert; das ist nach 2026 nicht mehr möglich.

Siemens Gamesa erhält US-Windauftrag mit Leistung von 77 Megawatt

Siemens Gamesa hat in den USA einen Auftrag des Energieversorgers MidAmerican erhalten. Geliefert werden sollen 25 Windenergieanlagen vom Typ SWT-2.625-120 und weitere 5 SWT-2.3-108, wie das spanische Unternehmen mitteilte. Das Projekt habe eine Kapazität von 77 Megawatt, der Auftrag beinhaltet die Option auf Erweiterung mit bis zu 5 zusätzlichen SWT-2.625-120 Windenergieanlagen und eine Gesamtleistung von 90 Megawatt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

L'Oreal kauft eigene Aktien für bis zu 500 Millionen Euro zurück

Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal setzt ein neues Aktienrückkaufprogramm auf. Erworben werden sollen eigene Anteilsscheine für bis zu 500 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das soll im zweiten Quartal geschehen. Die zurückgekauften Aktien will der Konzern einziehen.

Goldman Sachs verdient deutlich mehr als erwartet

Die US-Bank Goldman Sachs hat im ersten Quartal von starken Handelsgeschäften profitiert und die Erwartungen klar übertroffen. Die Berichtssaison der großen US-Geldhäuser ist bislang zufriedenstellend verlaufen. Ihnen spielten niedrige Steuern, ein besseres Zinsumfeld sowie die volatilen Aktienmärkte in die Karten.

Johnson & Johnson hebt Umsatzprognose 2018 an

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson hat im ersten Quartal 2018 die Markterwartungen übertroffen und sieht im laufenden Geschäftsjahr nun einen höheren Umsatz als bisher. Im vorbörslichen US-Handel gewinnt die Aktie 1,3 Prozent. Der Umsatz stieg im Auftaktquartal um 12,6 Prozent auf rund 20 Milliarden US-Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten mit 19,50 Milliarden Dollar gerechnet.

IWF: Smartphone-Absatz könnte Höhepunkt gesehen haben

Der weltweite Absatz von Smartphones könnte nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) seinen Höhepunkt hinter sich haben. Wie der IWF in seinem aktuellen Weltwirtschaftsausblick schreibt, dürfte die Nachfrage nach asiatischen Halbleiterprodukten aber von anderen, neuen Konsumgütern gestützt werden. Der IWF weist darauf hin, dass sich in den vergangenen Jahren ein regelrechter Tech-Zyklus herausgebildet hat, der den Handel in Asien und darüber hinaus beeinflusst.

