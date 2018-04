Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB hat einen Großauftrag von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa erhalten. Die Tochter OHB System AG sei von der Esa als Hauptauftragnehmerin für die Wissenschaftsmission "Plato" ausgewählt worden, teilte das Bremer Unternehmen mit. Das Auftragsvolumen belaufe sich auf rund 297 Millionen Euro. Die Vertragsunterzeichnung werde für Mitte Juni erwartet.

Sixt hebt nach starkem Jahresauftakt Gewinnprognose an

Der Mobilitätsdienstleisters Sixt ist nach einem starken ersten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr 2018 geworden. Nach vorläufiger Berechnung stieg der Gewinn vor Steuern von Januar bis März auf rund 244 Millionen Euro von 36,8 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darin enthalten ist den Angaben zufolge ein Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf der Anteile der Sixt SE an dem Gemeinschaftsunternehmen DriveNow an BMW in Höhe von rund 196 Millionen Euro.

Airbus und Dassault vereinbaren Kooperation bei Kampfflugzeugen

Airbus und Dassault Aviation werden bei der Entwicklung und Fertigung von neuen Kampfflugzeugen kooperieren. Die neuen Maschinen sollen die derzeit eingesetzten Jets des Typs Eurofighter und Rafales ergänzen und schließlich ersetzen. Dassault Aviation teilte mit, dass die beiden Unternehmen ihre Kräfte für das europäische "Future Combat Air System" bündeln werden.

Steuer-Einigung von Apple und Irland stößt auf positive Reaktionen

Die Einigung zwischen dem US-Technologiekonzern Apple und Irland über die Rückzahlung von Steuern in Milliardenhöhe ist bei den Grünen im Europaparlament auf ein positives Echo gestoßen. "Europa wirkt im Kampf gegen Steuervermeidung", erklärte der Finanzexperte der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Sven Giegold. Apples Rückzahlung sei ein "Erfolg für die Steuergerechtigkeit".

Blackrock will bei LEG Einfluss nehmen

Der Vermögensverwalter Blackrock will bei der LEG Immobilien AG Einfluss nehmen. Der Investor, der aktuell mit 10,5 Prozent an dem MDAX-Unternehmen beteiligt mit, teilte mit, auf die Ernennung oder Abberufung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane von LEG Einfluss nehmen zu wollen. Eine wesentliche Veränderung des Kapitalstruktur oder der Dividendenpolitik sei nicht beabsichtigt.

Boeing übertrifft Erwartungen und erhöht Gewinnprognose

Der Flugzeugbauer Boeing wird nach einem starken ersten Quartal optimistischer. Das Unternehmen hob die Prognose für das Ergebnis je Aktie und den Cashflow im laufenden Jahr an. Die Aktie zieht im vorbörslichen US-Handel um 1,8 Prozent an.

Comcast überbietet Fox mit Angebot für Sky

Der US-Kabelkonzern Comcast fährt dem Medienkonzern 21st Century Fox bei der Übernahme des britischen Bezahlsenders Sky in die Parade. Die Amerikaner bieten 22 Milliarden britische Pfund für die Sky plc. Sky zog nach der Ankündigung vom Comcast die Empfehlung des Fox-Angebots zurück.

Glaxosmithkline bestätigt trotz Gewinneinbruch Prognose

Glaxosmithkline hat im ersten Quartal einen Gewinnrückgang um nahezu 50 Prozent verzeichnet. Dennoch hält der britische Pharmakonzern an seiner Jahresprognose fest. Umsatzseitig bekam das Unternehmen ungünstige Wechselkurse zu spüren.

Goodyear leidet unter hohen Rohstoffkosten und flauer Nachfrage

Höhere Rohstoffkosten und eine schwächer als erwartete Nachfrage haben Goodyear Tire & Rubber im ersten Quartal einen unerwartet hohen Einbruch des Nettogewinns beschert. Er sank nach Angaben der Gesellschaft aus Akron um 55 Prozent auf 75 Millionen US-Dollar oder 31 Cent je Aktie, verglichen mit 166 Millionen Dollar oder 65 Cent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von Factset befragte Analysten hatten einen Gewinnrückgang nur auf 103 Millionen Dollar erwartet.

Logwin steigert Umsatz und Gewinn in 1Q - im Plan für Gesamtjahr

Das Luxemburger Logistikunternehmen Logwin AG hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und sieht sich auf Kurs für das Ziel einer moderaten Steigerung des operativen Gewinns (EBITA) im Gesamtjahr. In den ersten drei Monaten stieg das EBITA um knapp 20 Prozent auf 11,6 Millionen Euro. Der Gewinn nach Steuern kletterte um 23 Prozent auf 8,6 Millionen Euro.

Nasdaq übertrifft Markterwartung - Kostenprognose gesenkt

Der Börsenbetreiber Nasdaq hat im ersten Quartal bereinigt mehr verdient als am Markt erwartet. Zudem fallen dank des Verkaufs eines Geschäftsbereichs die operativen Kosten 2018 geringer aus als erwartet. Das in New York ansässige Unternehmen meldete einen Gewinn von 177 Millionen Dollar oder 1,05 Dollar je Aktie, verglichen mit 168 Millionen Dollar oder 0,99 Dollar im Vorjahr.

Twitter schreibt zweiten Quartalsgewinn der Konzerngeschichte

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat in den ersten drei Monaten 2018 seinen Umsatz um mehr als ein Fünftel gesteigert und den zweiten Quartalsgewinn in seiner Unternehmensgeschichte geschrieben. Die Zahlen lagen über den Erwartungen und auch das Wachstum der monatlich aktiven Nutzer war gut. Die Twitter-Aktie legt im vorbörslichen US-Handel mehr als 6 Prozent zu.

Whatsapp erhöht Mindestalter für Nutzung in EU auf 16 Jahre

Der Messagingdienst Whatsapp erhöht sein Mindestalter für die Benutzung in der Europäischen Union auf 16 Jahre. Die Neuerung hänge mit der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung der EU zusammen, die am 25. Mai in Kraft tritt, teilte das US-Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Bislang liegt das Mindestalter bei 13 Jahren - so soll es außerhalb der EU auch bleiben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2018 12:36 ET (16:36 GMT)