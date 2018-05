Bayer leitet die vollständige Trennung von ihrer einstigen Tochter Covestro ein und veräußert im beschleunigen Bookbuilding-Verfahren einen 14,2-prozentigen Anteil. Die Platzierung der rund 29 Millionen Aktien mit einem angestrebten Volumen von etwa 2,2 Milliarden Euro startete laut Bayer am Donnerstag nach Marktschluss und ist ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet. BofA Merrill Lynch und JP Morgan agieren als Joint Bookrunner.

Justizministerin rechnet mit ersten Musterklagen gegen VW Ende 2018

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) erwartet erste Musterklagen gegen Volkswagen in Deutschland am Ende dieses Jahres. "Deswegen mache ich bei dem Thema auch so viel Druck. Erste Verfahren müssen noch in diesem Jahr starten können", sagte Barley dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bosch wegen Dieselskandals erstmals von VW-Anleger verklagt

Ein Volkswagen-Anleger hat den Autozulieferer Bosch wegen mutmaßlicher Beihilfe zu Marktmanipulationen im Zuge des Dieselskandals verklagt. Wie die Anwaltskanzlei Tilp mitteilte, reichte sie vor dem Landgericht Stuttgart Klage ein. "Ohne Bosch hätte es Dieselgate nicht gegeben", erklärte Geschäftsführer Andreas Tilp.

Gerichtsverfahren Fresenius vs Akorn beginnt am 9. Juli

Das zuständige Gericht im US-Bundesstaat Delaware hat den Verhandlungsbeginn in der Auseinandersetzung zwischen Fresenius und Akorn um die geplatzte Übernahme des US-Generikaherstellers auf den 9. Juli festgesetzt. Das sagte der Vorstandsvorsitzende von Fresenius, Stephan Sturm, während einer Telefonkonferenz für Analysten.

Telefonica Deutschland ernennt Laura Abasolo zur AR-Vorsitzenden

Telefonica Deutschlands Aufsichtsrat hat Laura Abasolo Garcia de Baquedano zur neuen Vorsitzenden gewählt. Abasolo, 45, folgt auf Eva Castillo Sanz, die ihr Amt am 25. April niedergelegt hatte, um sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb der spanischen Mutter zu stellen. Abasolo, seit Juli Chief Finance und Control Officer der spanischen Telefonica SA, gehört dem Aufsichtsrat von Telefonica Deutschland seit 2015 an.

Osram übernimmt US-Anbieter von Pflanzenwuchslampen

Osram verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Das Unternehmen erwirbt die in Austin ansässige Fluence Bioengineering Inc. Das 2013 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 95 Mitarbeiter und kam 2017 auf einen Umsatz im mittleren zweistelligen Dollar-Bereich. Die Gesellschaft ist auf LED-basierte Lampen für den Gartenbau spezialisiert, in diesem kommen LED-Chips von Osram zum Einsatz. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

Daimler legt zwei Euro-Bonds auf

Daimler hat zwei auf Euro lautende Anleihen auf den Markt gebracht. Ein Tranche im Volumen von 1 Milliarde Euro hat laut einer der beteiligten Banken eine Laufzeit bis Mai 2022 und einen Kupon von 0,25 Prozent. Sie wurde mit einer Rendite von 0,404 Prozent begeben. Die zweite Tranche hat ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro, eine Laufzeit bis November 2025 und verzinst sich jährlich mit 1 Prozent. Die Tranche wurde mit einer Rendite von 1,127 Prozent aufgelegt.

Automobilzulieferer PWO steigert Ergebnisse deutlich

Der Automobilzulieferer Progress-Werk Oberkirch (PWO) hat in den ersten drei Monaten 2018 bei einem etwas flacheren Umsatzwachstum seine Ergebnisse deutlich gesteigert. Im ersten Quartal haben Kunden einige Serienanläufe verschoben, wie das Unternehmen mitteilte. Getragen von einem verbesserten Ergebnis am Standort Oberkirch und der Reduzierung von Belastungen in China kletterte das EBIT vor Währungseffekten um ein Drittel auf 7,4 Millionen Euro.

Bundeskartellamt belegt Metro-Lieferanten mit Geldbußen

Das Bundeskartellamt hat zwei Abpackunternehmen für Kartoffeln und Zwiebeln wegen Preisabsprachen bei der Belieferung der Metro-Gruppe mit Geldbußen von insgesamt 13,2 Millionen Euro belegt. Die beiden Unternehmen haben bei der Belieferung der Metro-Töchter Cash & Carry und Real über Jahre hinweg bei der Kalkulation ihrer wöchentlichen Angebote die anzusetzenden Einkaufspreise abgesprochen, wie Bundeskartellamts-Präsident Andreas Mundt laut der Mitteilung sagte. Damit sei der Preiswettbewerb zwischen den beiden Hauptlieferanten der Metro-Gruppe faktisch ausgeschaltet worden.

Xing bleibt auf Wachstumskurs

Das soziale Netzwerk Xing hat sein Wachstum im ersten Quartal fortgesetzt. Dank eines starken Mitgliederwachstums und Akquisitionen zog der Umsatz kräftig an. Der Gewinn legte ebenfalls stark zu. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 28 Prozent auf 54 Millionen Euro, wozu die Übernahmen von Prescreen und Internations beitrugen. Bereinigt um diese Zukäufe lag das Wachstum bei 21 Prozent.

Blue Apron überrascht mit deutlich geringerem Verlust

Der US-Kochboxen-Anbieter Blue Apron hat im ersten Quartal trotz rückläufiger Umsätze den Verlust deutlich eingegrenzt. Die Markterwartungen konnte der Hellofresh-Wettbewerber übertreffen, weshalb die Aktie im vorbörslichen US-Handel um 9 Prozent steigt. Optimistisch stimmt auch der Kundenzuwachs.

Dowdupont steigert Umsatz und Gewinn - Einsparungen über Plan

Der Chemiekonzern Dowdupont hat dank höherer Preise und guter Nachfrage nach Verpackungsmaterialien und Spezialprodukten im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient. Die Sparte Agrar litt unterdessen unter einem wetterbedingt verspäteten Saisonstart. Das im vergangenen Jahr aus der Fusion von Dupont Co und Dow Chemical Co hervorgegangene Unternehmen meldete einen Anstieg des Umsatzes um 5 Prozent auf 21,51 Milliarden US-Dollar.

Ferrari bestätigt Prognose nach starkem Jahresauftakt

Der Sportwagenhersteller Ferrari hat im ersten Quartal von einer anhaltend starken Nachfrage profitiert. Bei einem nur geringen Umsatzwachstum legte der Gewinn kräftig zu. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigten die Italiener.

Logitech erreicht Prognose und will weiter wachsen

Der Schweizer Hersteller für Computerzubehör Logitech hat im Geschäftsjahr 2017/18 einen Rekordumsatz eingefahren und seine im Januar angehobene Prognose erfüllt. In den zwölf Monaten per Ende März stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 2,57 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen lag der Anstieg bei 13 Prozent.

Erneut Ausfälle bei Frankreichs Bahn und Air France

Streiks bei der französischen Bahn und der Luftfahrtgesellschaft Air France haben Reisende erneut auf die Geduldsprobe gestellt. Am Donnerstag verkehrte nur einer von zwei Hochgeschwindigkeitszügen TGV, wie die staatliche Gesellschaft SNCF mitteilte. Air France strich rund jede siebte Verbindung. Am Freitag wollen noch mehr Mitarbeiter von Kabine und Bodenpersonal bei Air France die Arbeit niederlegen: Dann fällt im Schnitt jeder vierte Flug aus, wie der Konzern mitteilte. Besonders betroffen sind Mittelstreckenverbindungen von und zum Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Auch bei der Bahn wird am Freitag weiter gestreikt.

Teva wird zuversichtlicher

Der israelische Generikahersteller Teva Pharmaceutical Industries hat im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Zudem hat die Muttergesellschaft der deutschen Ratiopharm ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 12:23 ET (16:23 GMT)