Der in der Kritik stehende Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Paul Achleitner, bekommt laut einem Pressebericht Rückendeckung vom mächtigen US-Stimmrechtsberater ISS. Der empfiehlt den Aktionären der Bank, auf der Hauptversammlung am 24. Mai Achleitner und auch alle übrigen Aufsichtsratsmitglieder sowie den Vorstand zu entlasten, berichtet das Handelsblatt. Das gehe aus der ISS-Analyse zur Deutschen Bank hervor, die der Zeitung vorliegt.

BMW weitet Rückruf in Großbritannien aus

Der Autobauer BMW weitet einen Rückruf in Großbritannien aus und beordert insgesamt 312.000 Fahrzeuge wegen möglicher Probleme mit der Elektrik in die Werkstätten zurück. Betroffen von dem Rückruf sind Fahrzeuge der 1er- und 3er-Serie sowie die Modellreihen Z4 und X1, die zwischen März 2007 und August 2011 gebaut wurden, wie ein Unternehmenssprecher sagte. In den Werkstätten soll demnach ein Stecker ausgetauscht werden, dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Hapag-Lloyd verlängert Vertrag von CEO Habben Jansen bis 2024

Der Aufsichtsrat von Hapag-Lloyd setzt auf Kontinuität. Das Gremium habe einstimmig beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Rolf Habben Jansen um weitere fünf Jahre bis zum 31. März 2024 zu verlängern, teilte die Reederei mit.

Baywa hält trotz schwachem Jahresstart an Prognose fest

Baywa hat im ersten Quartal wegen des kalten Wetters trotz stabiler Umsätze einen Verlust verzeichnet. Angesichts bereits besserer Geschäfte zum Start des zweiten Quartals und einer erwarteten zunehmenden Dynamik im weiteren Jahresverlauf hält der Handels- und Dienstleistungskonzern an der Jahresprognose fest. In den ersten drei Monaten lag der Umsatz mit 3,8 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

UBS wirbt Manager beim Wettbewerber Credit Suisse ab

Die schweizerische UBS holt einen erfahrenen Manager des Wettbewerbers Credit Suisse an Bord. Marco Illy soll ab Dezember das Investmentbanking in der Schweiz leiten, ein Schlüsselposten im Inlandsgeschäft. Bei Credit Suisse war Illy zuletzt Chairman des Corporate and Investment Banking.

Walmart kauft 77 Prozent an indischer Flipkart für 16 Mrd Dollar

Der US-Einzelhandelskonzern Walmart übernimmt das größte E-Commerce-Unternehmen Indiens. Wie der Konzern mitteilte, kauft er einen Anteil von 77 Prozent an Flipkart für 16 Milliarden US-Dollar. Die größte Akquisition der Firmengeschichte soll auch dazu beitragen, im Wettbewerb mit Amazon einen Vorteil zu erlangen.

Youtube muss womöglich keinen Schadenersatz bei Urheberrechtsverstößen zahlen

Das Videoportal Youtube muss für Urheberrechtsverletzungen durch unrechtmäßig eingestellte Videos vermutlich keinen Schadenersatz zahlen. Das ergab sich bei der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof (BGH) im Streit um Konzertmitschnitte der Sängerin Sarah Brightman. Ein Termin für die Urteilsverkündung stand zunächst noch nicht fest.

