JP-Morgan-CEO bestbezahlter Banker in den USA

Jamie Dimon, Chef von JP Morgan Chase Co, war im vergangenen Jahr der bestbezahlte CEO unter den US-Banken. Er konnte sich über eine Vergütung von insgesamt 28,3 Millionen US-Dollar freuen, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus Daten von S&P Global Market Intelligence hervorgeht. Rang zwei nahm Brian Moynihan von der Bank of America mit 21,3 Millionen Dollar ein, vor Michael Corbat, CEO der Citigroup Inc, mit 17,8 Millionen.

Sonos will 13,9 Mio Aktien für 17-19 USD je Aktie verkaufen

Sonos, ein Hersteller von hochwertigen Lautsprechern, hat die Konditionen für den geplanten Börsengang veröffentlicht. Die neuen IPO-Aktien sollen zwischen 17 und 19 US-Dollar je Stück kosten, insgesamt werden 13,9 Millionen Aktien angeboten, teilte Sonos in für die Zulassung eingereichten Unterlagen mit. Somit könnte das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Barbara mit der Emission bis zu 264 Millionen Dollar erlösen.

EU genehmigt Verkauf von Thomson-Reuters-Finanzmarktsparte an Blackstone

Die Europäische Kommission hat keine Einwände gegen den Verkauf des Geschäfts mit Finanzinformationen und Handelsterminals von Thomson Reuters an den Finanzinvestor Blackstone. Wie die Wettbewerbsbehörde mitteilte, gibt es keine kartellrechtlichen Bedenken. Der Kommission zufolge verfügten beide Unternehmen nur über einen begrenzten Marktanteil. Zudem werde es auch nach dem Deal noch ausreichend Konkurrenz geben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2018 12:42 ET (16:42 GMT)