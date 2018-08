Beim Billigflieger Ryanair sind Streiks in Deutschland in dieser Woche wahrscheinlicher geworden. Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erklärte, legte Ryanair bis Ablauf einer Frist am Montagabend "kein verhandlungsfähiges" Angebot vor. Am Mittwochvormittag will VC auf einer Pressekonferenz in Frankfurt über das weitere Vorgehen informieren.

Softbank will in neue Alibaba-Sparte investieren - Kreise

Die Technologie-Holding Softbank will sich offenbar an einer Finanzierungsrunde für eine neue Sparte des chinesischen Internetkonzerns Alibaba beteiligen. Die Sparte, die Essenslieferungen und andere Dienstleistungen organisieren soll, wolle noch dieses Jahr 3 bis 5 Milliarden US-Dollar frisches Kapital aufnehmen, berichten mehrere Informaten. Softbank wolle sich beteiligen.

===

August 07, 2018 12:07 ET (16:07 GMT)