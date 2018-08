Die Bahn und die Telekom lassen ihre Aktivitäten im Iran wegen der Sanktionen der US-Regierung auslaufen. "Mit Blick auf die Sensibilität in den Beziehungen zum Iran weltweit" habe das Beratungsunternehmen Detecon Mitte Mai das Geschäft im Iran beendet, erklärte die Telekom. Auch die Bahn erklärte, sich "in diesen Tagen" aus dem Iran zurückzuziehen.

Bei Air France droht Streit um neue Konzernspitze

Bei der französischen Fluggesellschaft Air France zeichnet sich ein Streit um die neue Konzernspitze ab. Die Gewerkschaften erklärten am Donnerstag, sie würden keinen ausländischen Manager akzeptieren. Als gesetzt gilt der stellvertretende Chef der kanadischen Air Canada, Benjamin Smith.

IPO/Volvo Cars soll noch dieses Jahr an die Börse - Zeitung

Der chinesische Konzern Geely will den schwedischen Autobauer Volvo Cars einem Zeitungsbericht zufolge an die Börse bringen. Wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, will sie einen IPO in Stockholm in diesem Jahr vorantreiben. Der Hauptbörsenplatz soll laut Financial Times Stockholm sein.

Walmart erhöht Jahresprognose für bereinigten Gewinn je Aktie

Der Einzelhandelsriese Walmart hat im zweiten Geschäftsquartal wegen des mehrheitlichen Verkauf seines Brasilien-Geschäfts zwar erwartungsgemäß einen Verlust eingefahren, bereinigt um diesen Sondereffekt verdiente der US-Konzern dagegen mehr als erwartet und hob seine Prognose für das Geschäftsjahr 2018/19 an.

Citigroup zahlt im Streit mit der SEC gut 10 Millionen Dollar

Die Citigroup hat zwei Klagen der US-Börsenaufsicht SEC um unautorisierten Eigenhandel und betrügerisch Kredite gegen eine Geldbuße beigelegt. Die US-Bank zahlt 10,5 Millionen US-Dollar. Ihr wurde vorgeworfen, das Fehlverhalten mehrerer Händler in den Jahren 2013 bis 2016 bei einer mexikanischen Tochtergesellschaft nicht entdeckt zu haben.

Symantec bestätigt: Starboard will fünf Board-Sitze

Der aktivistische Investor Starboard Value will fünf Direktoren in den Verwaltungsrat von Symantec entsenden. Symantec habe einen entsprechenden Vorschlag erhalten, bestätigte das auf Anti-Virus-Software spezialisierte Unternehmen, nachdem bereits Informanten über den Vorstoß von Starboard berichtet hatten.

Tesla nicht mehr exklusiver Abnehmer von Panasonic-Solarmodulen

Der Elektroautobauer Tesla hat bei einer Vereinbarung mit Panasonic im Bereich der Solarmodule einen Rückzieher gemacht. Tesla hatte sich ursprünglich bereit erklärt, Panasonic die gesamte Produktion einer gemeinsam betriebenen Solarzellenfabrik abzunehmen. Später wurde der Vertrag revidiert.

JD.com weitet wegen Kosten Verlust aus und sieht weiteres Wachstum

Die chinesische E-Commerce-Plattform JD.com ist im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht und hat ihren Verlust mehr als vervierfacht. Höhere Kosten zehrten das Umsatzwachstum auf, wie das Unternehmen mitteilte. Im laufenden dritten Quartal soll aber ein Gewinn ausgewiesen werden.

