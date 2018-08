Lichtblick für Enercon: Der gebeutelte Windradhersteller hat bei einer Ausschreibung einen Zuschlag der Bundesnetzagentur für den Bau eines Windparks bekommen. Das geht aus den Unterlagen der Behörde hervor. Das Unternehmen aus Aurich wird gemeinsam mit der Stadt Heidenheim in Baden-Württemberg 9 Windräder bauen.

Douglas verschiebt Vorlage des Quartalsberichts auf 30. August

Douglas verschiebt die Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal um gut eine Woche. Der neue Termin für die Quartalszahlen ist nun der 30. August, zuvor war es der 22. August, teilt Deutschlands größte Parfümeriekette auf ihrer Website mit.

Ausblick von Deere unter Erwartungen - Aktie fällt

Der Land- und Baumaschinenhersteller Deere hat im dritten Geschäftsquartal ein unerwartet kräftiges Wachstum verbucht. Auch im Gesamtjahr soll der Umsatz deutlich steigen. Allerdings hatten Analysten dem Konzern hier etwas mehr zugetraut. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um knapp 3 Prozent. Das Papier hat dieses Jahr schon 12 Prozent verloren, während der marktbreite S&P-500-Index um 6,3 Prozent gestiegen ist.

Trump: SEC soll halbjährliche Berichterstattung für US-Konzerne prüfen

US-Präsident Donald Trump hat sich offen für eine Umstellung der Berichtspflichten für börsennotierte Unternehmen gezeigt. Er habe die US-Börsenaufsicht SEC beauftragt, die Umstellung auf eine halbjährliche von der aktuell geltenden quartalsweisen Berichterstattung zu untersuchen.

Steinhoff kommt bei der Restrukturierung voran; Aktie steigt

Der Möbelhändler Steinhoff geht davon aus, dass die Unternehmens- und Kapitalrestrukturierung des europäischen Geschäfts innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Halte-Vereinbarung mit seinen Gläubigern umgesetzt sein wird. Diese Vereinbarung trat am 20. Juli in Kraft. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Südafrika hat dafür die Unterstützung von jeweils mehr als 90 Prozent der Gläubiger seiner Töchter Steinhoff Europe AG, Steinhoff Finance Holding GmbH and Stripes U.S. Holding Inc erhalten.

Tesla-Chef Musk räumt Überlastung und Arbeitsmarathon ein

Tesla-Chef Elon Musk hat nach dem Wirbel um seinen Tweet zum möglichen Rückzug des Unternehmens von der Börse gesundheitliche Belastungen eingeräumt. "Das vergangene Jahr war das schwierigste und schmerzhafteste Jahr meiner Karriere", sagte der Chef des US-Elektroautobauers der New York Times am Donnerstag (Ortszeit). "Es war qualvoll." Er berichtete der Zeitung demnach von Arbeit rund um die Uhr, um die Produktionsziele zu erreichen.

