Die Gaseanbieter Linde und Praxair haben eine weitere wichtige Kartellhürde auf dem Weg zu ihrem Zusammenschluss genommen. Nun hat auch die brasilianische Kartellbehörde zugestimmt. Aber auch dort haben die Konzerne eine Auflage erhalten und müssen sich von Geschäftsbereichen trennen.

Sparkassen mit starkem Kreditneugeschäft im ersten Halbjahr

Das Kreditneugeschäft der aktuell 385 deutschen Sparkassen hat im ersten Halbjahr angezogen. Wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mitteilte, wurden in den ersten sechs Monaten neue Darlehen in Höhe von 77,9 Milliarden Euro zugesagt, 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Ärger für Eventim: BGH kippt Gebühr für Self-Print-Tickets

Eine von CTS Eventim erhobene pauschale "Servicegebühr" von 2,50 Euro für Eintrittskarten zum Selbstausdrucken ist laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs unzulässig. Die Verbraucherzentrale NRW hatte gegen die Gebühr geklagt und den Angaben zufolge vor dem Bundesgerichtshof gewonnen. Das Urteil habe eine grundsätzliche Bedeutung und betreffe marktweit auch weitere Anbieter, erklärten die Verbraucherschützer.

Alibaba wächst kräftig und übertrifft Erwartungen - Aktie steigt

Der chinesische Online-Handelskonzern Alibaba hat seinen Umsatz im ersten Geschäftsquartal um 61 Prozent gesteigert. Der Nettogewinn sackte wegen Einmaleffekten zwar deutlich ab, übertraf aber die Erwartungen der Analysten. Die in New York notierte Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 3,2 Prozent. Das Papier war in den vergangenen drei Monaten um 9,6 Prozent gefallen, während der S&P 500 um 4,7 Prozent zugelegt hatte.

Alibaba gründet neue Sparte, Softbank steuert Geld bei

Der chinesische Onlinekonzern Alibaba hat eine neue Sparte für die kürzlich erworbenen Essenslieferanten Ele.me und Koubei gegründet. Das neue Unternehmen werde separat mit Investitionen von Alibaba, deren Finanzdienstleister Ant Financial und anderen Investoren kapitalisiert, teilte die Alibaba Group Holding Ltd bei der Vorlage ihrer Erstquartalszahlen mit. Bislang seien dem neuen Unternehmen 3 Milliarden US-Dollar von Alibaba und der japanischen Technologie-Holding Softbank zugesagt worden.

Autostrade schraubte Investitionen vor Brückeneinsturz zurück

Der italienische Autobahnbetreiber Autostrade, der in der vergangenen Woche durch den Brückeneinsturz in Genua mit Dutzenden Toten ins Rampenlicht gerückt ist, hat die Investitionen in das von ihm verwaltete Mautstraßennetz in den vergangenen sechs Jahren um zwei Drittel zurückgefahren. Das geht aus Unterlagen des Unternehmens hervor, das zum Atlantia-Konzern gehört.

British Airways und Air France stellen Flugverkehr in den Iran ein

Die Fluggesellschaften British Airways und Air France fliegen künftig nicht mehr in den Iran. Die Flüge zwischen London und Teheran würden in einem Monat gestoppt, weil sie sich nicht mehr rentierten, teilte die britische Airline mit. Die letzten Flüge von und nach Teheran seien für den 22. und 23. September geplant. Das Umfeld für ausländische Firmen ist wegen der US-Sanktionen schwierig.

Britische Aufsicht CMA nimmt Asda-Sainsbury-Fusion unter die Lupe

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA nimmt die geplante Fusion der Walmart-Tochter Asda mit dem Supermarktkonzern Sainsbury unter die Lupe. In der ersten Phase ihrer formalen Untersuchung werde sie prüfen, wie die Transaktion den Wettbewerb für britische Kunden beeinflussen könnte, teilte die Competition & Markets Authority (CMA) mit.

Honeywell hebt Prognose an - Spinoffs im Plan

tarke Endmärkte, ein wachsender Auftragsbestand und eine Bilanzierungsänderung im Zusammenhang mit Asbest-Verbindlichkeiten stimmen Honeywell optimistischer für das Gesamtjahr. Das Unternehmen hat seine Prognose zum bereinigten Ergebnis je Aktie um 5 Cent angehoben. Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern erwartet nun einen Gewinn je Anteil von 8,10 bis 8,20 US-Dollar, von Factset befragte Analysten sehen ihn im Mittel bei 8,14 Dollar.

Merck & Co und Eisai erhalten EU-Zulassung für Lenvima

Merck & Co und Eisai Co können ihr Krebsmedikament Lenvima künftig auch in der EU vertreiben. Die EU-Kommission habe das Mittel zur Erstlinien-Behandlung von Erwachsenen mit fortgeschrittenem oder inoperablem Leberkrebs zugelassen, die zuvor keine systemischen Therapien erhalten haben.

