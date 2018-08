Das Bundeskartellamt hat in diesem Jahr bereits Bußgelder in Höhe von 273 Millionen Euro verhängt und damit vier Mal so viel wie im gesamten vergangenen Jahr. Im Visier der Wettbewerbshüter standen in diesem Jahr bereits 17 Unternehmen, wie die Behörde mitteilte. Die fortschreitende Digitalisierung stellt das Amt vor neue Herausforderungen - Kartellamtspräsident Andreas Mundt forderte mehr Befugnisse im Verbraucherschutz.

Vestas schließt Turbinenwerk in Spanien

Vestas Wind Systems muss der schwächeren Nachfrage nach Windkraftanlagen Tribut zollen. Wie das dänische Unternehmen mitteilte, schließt es die Produktion in seinem spanischen Werk in Leon. 362 Mitarbeiter sind betroffen. "Jüngere Marktentwicklungen haben eine abnehmende Nachfrage nach der 2-Megawatt-Turbinenplattform in Europa gezeigt, während die Nachfrage nach der 4-Megawattplattform mit weniger Kapazität als derzeit in Europa vorhanden bedient werden kann", hieß es in einer Stellungnahme.

August 27, 2018 12:11 ET (16:11 GMT)