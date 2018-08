Die Beteiligungsgesellschaft Gesco AG kauft die Sommer & Strassburger GmbH & Co KG vollständig. Das 1973 gegründete Unternehmen konstruiert und produziert Prozessanlagen insbesondere für die Branchen Pharma, Lebensmittel, Wassertechnik und Chemie, wie die Wuppertaler mitteilten. Mit rund 125 Beschäftigten erwirtschafte Sommer & Strassburger einen Umsatz von knapp 20 Millionen Euro. Innerhalb der Gesco-Gruppe wird das Unternehmen dem Segment Produktionsprozess-Technologie zugeordnet. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Trump wirft Google verzerrte Darstellung seiner Präsidentschaft vor

US-Präsident Donald Trump sieht sich von der Internetplattform Google ungerecht behandelt. Die Suchmaschine bevorzuge in ihrer Darstellung von Nachrichten kritische Berichte über seine Präsidentschaft, während "freundliche" konservative Stimmen weniger oft auf der Plattform gezeigt würden, schrieb Trump, der gleichzeitig warnte, das sei eine "ernste Situation", um die man sich kümmern werde.

Qualcomm kauft nur halb so viel eigene Aktien wie angekündigt

Ein Aktienrückkauf des US-Chipherstellers Qualcomm ist nicht ganz so gelaufen wie gedacht. In einer holländischen Auktion dienten die Aktionäre ihrem Unternehmen nur 76,2 Millionen Qualcomm-Aktien zu je 67,50 US-Dollar an, wie der Chiphersteller mitteilte. Diese kauft der Konzern nun für 5,1 Milliarden Dollar zurück. Vorgesehen hatte Qualcomm aber bis zu 10 Milliarden Dollar für den Rückkauf.

Tiffany's erhöht Gewinnausblick - Aktie steigt

Der Juwelier Tiffany's wird nach einem starken zweiten Geschäftsquartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Konzern hob die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an, nachdem er die Erwartungen im Quartal klar übertroffen hat. Vor allem das Asien-Geschäft kurbelte das Wachstum an. Die Aktie klettert im vorbörslichen Handel um 5,2 Prozent.

Thomson Reuters kauft Aktien für bis zu 9 Mrd Dollar zurück

Die Aktionäre von Thomson Reuters können sich über Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe freuen. Wie das Unternehmen mitteilte, will es eigene Aktien für bis zu 9 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Die Maßnahme steht nach Konzernangaben im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abschluss des mehrheitlichen Verkaufs des Geschäfts mit Finanzinformationen und Handelsterminals für 17 Milliarden Dollar.

