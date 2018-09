Danske-Geldwäscheermittlungen betreffen 150 Mrd US-Dollar - Kreise

Die Ermittlungen bei Dänemarks größter Bank wegen der jüngsten Geldwäschevorwürfe betreffen offenbar Transaktionen im Volumen von 150 Milliarden US-Dollar. Diese seien zwischen 2007 und 2015 von der estnischen Tochter der Danske Bank abgewickelt worden und würden nun intern überprüft, berichten mehrere Informanten. Der größte Teil der betroffenen Transaktionen, die im Vergleich zu den Einlagen in Estland gigantisch sind, sei von Unternehmen mit Verbindungen nach Russland oder anderen Ländern der früheren Sowjetunion getätigt worden.

Chefbuchhalter von Tesla geht nach einem Monat

Der Elektroautobauer Tesla verliert nach nur einem Monat einen hochrangigen Manager. Chief Accounting Officer Dave Morton sei am Dienstag von seiner Position zurückgetreten, nachdem er am 6. August den Job übernommen habe, teilte Tesla am Freitag mit. Die Gründe seien das Ausmaß des öffentlichen Interesses bei dem Unternehmen und das Arbeitstempo. Morton erklärte, er habe "keine Meinungsverschiedenheiten mit der Führung von Tesla oder über die Finanzberichterstattung des Konzerns" gehabt. Chief Financial Officer Deepak Ahuja und sein Corporate Controller sollen die Arbeit von Morton nun übernehmen.

Mondelez rechnet 2019 mit Nettoumsatzwachstum

Der Nahrungsmittelhersteller Mondelez International hat seine neue Langfriststrategie präsentiert und seine Prognose für 2018 bekräftigt. Zudem hat das Unternehmen, das Marken wie " Milka ", "Philadelphia" oder "Daim" beheimatet, erstmals einen Ausblick auf das kommende Jahr gegeben. Zur Strategie kündigte der Konzern aus Deerfield im US-Bundesstaat Illinois an, man werde sich auf Marketing- und digitale Fähigkeiten konzentrieren. Zudem sollen die Marken in neue Märkte expandieren. In den Bereich E-Commerce will das Unternehmen, das neben Süßwaren auch Getränke und Nahrungsmittel im Portfolio hat, investieren. Auch Partnerschaften sowie Übernahmen und Zukäufe fasst die Gesellschaft ins Auge.

Emirates Airline klagt über Gegenwind

Die Fluglinie Emirates Airline leidet unter der aufziehenden Schwellenländerkrise, den hohen Ölpreisen und dem starken Dollar. Dieser "Dreifachschlag" trübe trotz der guten Nachfrageentwicklung das Gesamtbild und schwäche die Rendite, sagte Emirates-Präsident Tim Clark.

