Bei deutschen Atomkraftwerken gibt es laut einem Bericht des Senders RTL erhebliche Sicherheitsmängel. Hauptschwachstelle seien die eingebauten Brandschutzklappen, berichtete der Sender vorab zur Sendung des RTL-Nachtjournals am Mittwoch. Nachrüstungen wären notwendig, würden aber aus Kostengründen unterlassen, hieß es unter Berufung auf Recherchen gemeinsam mit dem journalistischen Zentrum Correctiv.

US-Stahlarbeiter fordern ihr Stück vom Kuchen ein

US-Stahlarbeiter haben den beiden Herstellern United States Steel und Arcelormittal mit Streik gedroht, sollten ihre Arbeitgeber die Profite aus den von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzöllen nicht an die Belegschaft weiterreichen. Die Gewerkschaft United Steelworkers forderte die beiden Konzerne, die zu den größten Stahlherstellern der USA zählen, auf, ihre Gewinne endlich mit den Arbeitern zu teilen.

ABN Amro bringt Konkurrenz-App zu N26 an den Start

Die Smartphone-Bank N26 bekommt Konkurrenz aus den Niederlanden. Ab sofort können Kunden die kostenlose Banking-App Moneyou Go der Großbank ABN Amro im App Store und bei Google Play herunterladen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Bank zahlt auf das Guthaben des per Mobiltelefon nutzbaren Kontos nach eigenen Angaben 0,3 Prozent Zinsen. Das Geld sei jederzeit vollständig verfügbar.

Minister: Bombardier bekennt sich zu Standorten Görlitz und Bautzen

Der kanadische Bahntechnikhersteller Bombardier hat sich nach Angaben von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zum langfristigen Erhalt der Standorte Görlitz und Bautzen bekannt. Das Unternehmen schätze die gut ausgebildeten Fachkräfte, wolle langfristig weiter in Sachsen aktiv bleiben und die Standorte zu einem Aushängeschild des Unternehmens fortentwickeln, zitierte Dulig den Personalvorstand des Unternehmens, Daniel Brennan. Dulig besucht derzeit Kanada und traf mit Brennan in Montreal zusammen.

Ericsson erhält milliardenschweren 5G-Auftrag von T-Mobile US

Nach Nokia hat der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile auch den schwedischen Netzausrüster Ericsson mit dem Aufbau und Betrieb seines künftigen 5G-Neztes beauftragt. Ebenso wie der Nokia-Auftrag hat der Auftrag für Ericsson, der sich über mehrere Jahre erstreckt, ein Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar. Ericsson soll der US-Tochter der Deutschen Telekom die neueste Hard- und Software für 5G New Radio, die künftige Mobilfunkkomponente von 5G, gemäß den Standards der 3GPP (3rd Generation Partnership Project) zur Verfügung stellen.

JP Morgan will Vermögensverwaltungsgeschäft in Luxemburg stärken

Die US-Großbank JP Morgan will ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in Europa neu aufstellen. Wie die JP Morgan Chase & Co mitteilte, will sie in Luxemburg ein "signifikantes" Vermögensverwaltungsgeschäft aufbauen, um von dort aus Kunden bei Transaktionen im europäischen Wirtschaftsraum zu unterstützen. Zu diesem Zweck sollen die in London ansässige JP Morgan International Bank Ltd und die JP Morgan Bank Luxembourg SA miteinander fusioniert werden.

Konsumgüterhersteller Mondelez legt Keksvorrat für harten Brexit an

Der Konsumgüterhersteller Mondelez mit Marken wie Oreo, Ritz Cracker und Milka legt für den Fall eines harten Brexit einen Keksvorrat an. Auch Zutaten für Schokolade oder Bonbons würden bereits gehortet, berichtete die Times. "Wir bereiten uns auf einen harten Brexit vor und lagern höhere Bestände an Zutaten und Fertigprodukten", sagte Mondelez-Europachef Hubert Weber der Zeitung.

Ryanair streicht wegen Streiks in Deutschland am Mittwoch 150 Flüge

Wegen der für Mittwoch angekündigten Streiks bei Ryanair streicht der Billigflieger 150 von 400 geplanten Flügen von und nach Deutschland. Die betroffenen Kunden würden informiert und könnten auf andere Flüge umbuchen, sagte Marketingchef Kenny Jacobs bei einer Pressekonferenz. Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi haben Piloten und Flugbegleiter von Ryanair für Mittwoch zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen.

Unilever will doppelte Konzernstruktur bis Dezember beenden

Der Konsumgüterriese Unilever treibt den geplanten Umbau voran. Bis Dezember soll die doppelte Konzernstruktur Geschichte sein, teilte der britisch-niederländische Anbieter von Nahrungsmitteln, Kosmetika sowie Haushaltsreinigern mit. Ab dem 24. Dezember sollen die neuen Aktien der Unilever NV erstmals gehandelt werden.

