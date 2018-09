Der US-Modekonzern Michael Kors steht laut Insidern kurz vor dem Kauf des italienischen Modehauses Versace. Michael Kors Holdings Ltd. wolle rund 2 Milliarden Euro für die Gianni Versace SpA auf den Tisch legen, sagten mit der Sache vertraute Personen. Damit würde einer der glitzerndsten Namen der Haute Couture in die Hände eines expandierenden US-Konzerns übergehen, der besser für erschwinglichen Luxus bekannt ist. Ein Deal könne in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Sears will mit hartem Rettungsplan Insolvenz abwenden

Der US-Einzelhandelskonzern Sears Holdings soll nach den Plänen seines Chefs mit einem radikalen Schritt einer möglichen Insolvenz entgehen. Dazu stellte CEO Edward Lampert, der zugleich auch kontrollierender Aktionär und größter Gläubiger ist, nun einen harten Rettungsplan vor. Demnach sollen die Gläubiger mit Forderungen von 1,1 Milliarden US-Dollar, die in den kommenden beiden Jahren fällig werden, einer Restrukturierung der Verbindlichkeit zustimmen.

Radioanbieter Sirius XM kauft Streamingdienst Pandora

Angesichts der wachsenden Konkurrenz von Spotify und Apple will der Satellitenradioanbieter Sirius XM Holdings den Musikstreamingdienst Pandora Media komplett übernehmen. Die Transaktion soll über einen Aktientausch abgewickelt werden und bewertet Pandora mit 3,5 Milliarden US-Dollar, wie beide Unternehmen mitteilten.

Wellness statt Abnehmen: WeightWatchers ändert Namen und Geschäftsmodell

Kaum eine andere Firma steht so sehr für den Kampf gegen überschüssige Pfunde wie WeightWatchers. Am Montag verkündete die US-Firma jedoch eine Abkehr vom puren Fokus aufs Abnehmen - stattdessen soll das Unternehmen zum Wellness-Anbieter werden, wie Chefin Mindy Grossman mitteilte. Während das Angebot größer wird, wird der Name kürzer: WeightWatchers heißt künftig nur noch WW.

