Die Citigroup hat im dritten Quartal von steigenden Zinsen, niedrigeren Unternehmenssteuern in den USA und geringeren Kosten profitiert. Der Gewinn stieg bei gleichbleibenden Einnahmen stärker als erwartet. Der Gewinn der Citigroup legte im Zeitraum von Juli bis September um 12 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar zu. Je Aktie verdiente das Institut 1,73 Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten mit 1,68 Dollar gerechnet. Die Kosten gingen dank Einsparungen um 1 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar zurück. Die Einnahmen blieben mit 18,4 Milliarden Dollar stabil.

Wells Fargo profitiert von Kostensenkungen

Wells Fargo hat im dritten Quartal von weiteren Kostensenkungen profitiert und den Gewinn um ein Drittel gesteigert. Analysten hatten der US-Bank zwar einen noch etwas stärkeren Anstieg zugetraut, Investoren scheint das aber nicht zu stören: Die Aktie der Bank legt um rund 1 Prozent zu. Der Gewinn stieg in den drei Monaten um 32 Prozent auf 6,01 Milliarden Dollar oder 1,13 Dollar je Aktie. Die Einnahmen kletterten leicht auf 21,9 Milliarden von 21,8 Milliarden Dollar.

Autoabsatz in China vor erstem Rückgang seit 1990

Der Automarkt in der weltweit wichtigsten Region entwickelt sich schwächer als erwartet: Die Verkäufe sanken in China im September den dritten Monat infolge. Zurückhaltende Konsumenten zieht es angesichts des Handelskonflikts mit den USA und dem schwächeren Börsenumfeld nicht mehr so sehr in die Autohäuser. Es deutet sich an, dass auf Jahressicht der erste Absatzrückgang seit dem Jahr 1990 ansteht. Insgesamt sanken die Absätze, also Auto- und Nutzfahrzeugverkäufe, vergangenen Monate um 11,6 Prozent auf 2,39 Millionen Fahrzeuge.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2018 12:34 ET (16:34 GMT)