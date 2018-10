Um ihr geplantes Gemeinschaftsunternehmen für Car-Sharing-Dienste in Brüssel durchzubekommen, haben Daimler und BMW der EU-Wettbewerbsaufsicht Zugeständnisse unterbreitet. Das geht aus einer Mitteilung der EU-Kommission vom Dienstag hervor. Zu Details machte sie dabei keine Angaben. Die Vorschläge seien am Montag übermittelt worden.

DWS schließt Allianz mit Aktionär Tikehau Capital

Die Deutsche-Bank-Tochter DWS will künftig enger mit dem französischen Finanzinvestor Tikehau Capital zusammenarbeiten. Wie der Vermögensverwalter mitteilte, haben die beiden Unternehmen eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Investor, der sich im Zuge des Börsengangs im März an der DWS beteiligt hat, sollen verschiedene Initiativen ausgelotet werden.

Metro baut Online-Angebot für unabhängige Gastronomie aus

Metro weitet das Online-Angebot für unabhängige Unternehmen in der Gastronomie aus, nachdem der Düsseldorfer Großhandels- und Lebensmittelkonzern in den ersten neun Monaten die eigenen Ziele in diesem Bereich übertroffen hat. Ab sofort sollen Gastronomen mit einer neuen Online-Plattform namens DISH vernetzt werden und über die Plattform weitere digitale Tools zur effizienten Steuerung ihrer Betriebe erhalten.

Edag Engineering hebt nach starkem Quartal Umsatzprognose an

Das starke Wachstum bei der Edag Engineering Group AG hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Der Ingenieurdienstleister für die Auto- und Luftfahrtindustrie mit Sitz in der Schweiz hob bei Bekanntgabe vorläufiger Neunmonatszahlen daraufhin seine Umsatzprognose an: Im Gesamtjahr wird nun mit mindesten 8 Prozent Wachstum und nicht mehr mit 6 bis 8 Prozent gerechnet, heißt es in einer Pflichtmitteilung des Unternehmens.

Godewind erwirbt Gewerbeimmobilien für 73,5 Millionen Euro

Der Börsenneuling Godewind hat Gewerbeimmobilien im Wert von 73,5 Millionen Euro in Deutschland gekauft. Die beiden Objekte, je ein Bürogebäude in Frankfurt am Main und Düsseldorf, verfügen laut Mitteilung des Unternehmens über eine Gesamtfläche von rund 29.300 Quadratmetern. Die Finanzierung erfolge durch Barmittel der Godewind Immobilien AG.

Fitch stuft Unibail-Rodamco auf A- ab

Fitch hat dem französischen Immobilienkonzern Unibail-Rodamco eine schlechtere Bonität bescheinigt. Das langfristige Emittentenausfallrating stufte Fitch auf A- von zuvor A ab. Der Ratingausblick sei stabil, teilte die Ratingagentur weiter mit. Grund für die Abstufung sei das schwächere Finanzprofil des Konzerns infolge der Übernahme von Westfield Corporation im Juni 2018. Fitch bewertet Westfield mit einem geringeren Rating als die Unibail-Rodamco SE.

J&J muss Abschreibung auf Medikamentenkandidaten vornehmen

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat sich mit der milliardenschweren Übernahme von Alios Biopharma vor vier Jahren selbst einen Bärendienst erwiesen. Im Rahmen der Quartalsberichterstattung meldete der Konzern eine Abschreibung von 630 Millionen US-Dollar auf den zentralen Medikamentenkandidaten, den Johnson & Johnson (J&J) mit der Akquisition damals erworben hat. Weitere Belastungen aus dem Deal könnten folgen.

Goldman Sachs und Morgan Stanley übertreffen Erwartungen

Mit deutlich besser als erwarteten Ergebnissen haben Morgan Stanley und Goldman Sachs die insgesamt gute Berichtssaison der US-Banken abgeschlossen. Die Institute in den USA profitierten überwiegend von dem steigenden Zinsniveau und den niedrigeren Unternehmenssteuern in den USA.

Banken schätzen Ubers Wert in IPO auf 120 Mrd Dollar - Kreise

Der Fahrdienstvermittler Uber Technologies könnte bei einem Börsengang mit 120 Milliarden Dollar bewertet werden. Wall-Street-Banken hätten dem Unternehmen kürzlich eine solche Zahl übermittelt, sagten verschiedene mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Wall Street Journal. Anfang nächsten Jahres könnte demnach ein Börsengang stattfinden.

Unitedhealth übertrifft die Erwartungen und nimmt Ausblick hoch

Der US-Krankenversicherer Unitedhealth Group hat im dritten Quartal dank steigender Mitgliederzahlen mehr verdient und umgesetzt als erwartet und seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr hochgeschraubt. Im vorbörslichen Handel gewinnt der Aktienkurs 2,4 Prozent auf 266,40 US-Dollar.

Walmart senkt Jahresprognose wegen Flipkart-Übernahme

Der US-Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson hat im dritten Quartal mit seinem Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das Gesamtjahr 2018 wird der Konzern aus New Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey optimistischer und erhöht den Ausblick. Im vorbörslichen Handel reagiert der Aktienkurs kaum und legt nur 0,1 Prozent zu. Allerdings hat die Aktie in den vergangenen drei Monaten ein Kursplus von 7,4 Prozent gesehen und sich damit besser als der S&P-500-Index und der Dow-Jones-Industrial geschlagen.

Nach Impfskandal in China 1,1 Milliarden Euro Strafe für Pharma-Unternehmen

Nach dem jüngsten großen Impfskandal in China muss ein Pharma-Unternehmen umgerechnet 1,1 Milliarden Euro Strafe zahlen. Changchun Changsheng müsse 9,1 Milliarden Yuan zahlen, teilte die chinesische Medikamenten- und Lebensmittelaufsicht (CFDA) am Dienstag mit.

