Der Autovermieter Sixt ist nach zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn im dritten Quartal und den ersten neun Monaten optimistischer fürs Gesamtjahr. Das Unternehmen aus Pullach bei München erwartet nun für das laufende Geschäftsjahr einen "sehr stark wachsenden" Vorsteuergewinn sowie "starkes Wachstum" beim operativen Konzernumsatz. Zuvor war Sixt von "deutlichen Steigerungen" bei beiden Kenngrößen ausgegangen. Die Prognose lässt den Ergebnisbeitrag von rund 196 Millionen Euro aus dem Verkauf der Anteile an Drive Now außen vor. Sixt hatte diese Anfang 2018 an den Joint-Venture-Partner BMW verkauft.

Einzelhändler Casino setzt im dritten Quartal weniger um

Der französische Einzelhändler Casino Guichard-Perrachon hat im dritten Quartal wegen ungünstiger Währungswechselkurse weniger umgesetzt, die Jahresprognose aber bestätigt. Besonders die Wertverluste des brasilianischen Real und des argentinischen Peso drückten auf die Entwicklung. Das Unternehmen teilte mit, der Umsatz im Berichtszeitraum rutschte um 2,4 Prozent auf 8,92 Milliarden Euro ab. Organisch legte der Umsatz allerdings um 5,4 Prozent zu dank eines stärkeren Wachstums in Frankreich und Lateinamerika. Den Umsatz in seinem Heimatmarkt Frankreich beziffert die Gesellschaft aus Paris auf 5,28 Milliarden Euro, das war ein Plus von 1,5 Prozent.

Santander: Kooperieren "uneingeschränkt" bei Cum-Ex-Ermittlungen

Die spanische Großbank Banco Santander sichert den deutschen Ermittlungsbehörden eine "uneingeschränkte Kooperation" im Zusammenhang mit dem umstrittenen Dividendenstripping oder Cum-Ex-Geschäften zu. In Reaktion auf Medienberichte, wonach die Bank ins Fadenkreuz der Ermittler mit dem Verdacht der Steuerhinterziehung geraten ist, erklärten die Spanier, man habe eine interne Prüfung der Vorgänge eingeleitet.

Govecs kauft E-Rollermodell von Rieju, vereinbart Kooperation

Govecs hat mit dem spanischen Kraftradhersteller Rieju S.A. einen Vertrag zum Erwerb eines neuen Elektrorollermodells abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung stellt Rieju auch Produktionskapazitäten zur Verfügung und hilft dem Börsenkandidat Govecs somit, geplante Investitionen in die Produktion um bis zu 10 Millionen Euro zu reduzieren. Der Zeitplan für den Börsengang Mitte November steht nach Angaben eines Unternehmenssprechers.

Blackstone steigert Gewinn mit Rückenwind von den Märkten

Die Blackstone Group hat im dritten Quartal von den anziehenden Märkten profitiert. Der Investor steigerte seinen Gewinn deutlich. Das Nettoergebnis legte auf 443 Millionen US-Dollar von 378 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum zu. Der Wert des Private-Equity-Portfolios stieg im Quartal um 7,5 Prozent. Der Anstieg verlangsamte sich damit etwas im Vergleich zum zweiten Quartal, als 9,5 Prozent zu Buche standen, lag aber weit höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der marktbreite Aktienindex S&P 500 kletterte im dritten Quartal um 7,2 Prozent.

Uber debütiert bei Coporate Bonds und sammelt 2 Mrd US-Dollar ein

Der US-Fahrdienstvermittler Uber Technologies hat bei Unternehmensanleihen debütiert und sich 2 Milliarden US-Dollar an frischen Mitteln beschafft. Die Transaktion stieß bei den Investoren auf genügend Interesse, so dass der Underwriter Morgan Stanley das Volumen von den ursprünglichen geplanten 1,5 Milliarden Dollar aufgestockt hat. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, hat sich Uber bemüht, die Anleihen bei Investoren zu platzieren, die ein längerfristiges Interesse an dem Unternehmen hätten. Eine Tranche im Volumen von 500 Millionen Dollar und einer Laufzeit von fünf Jahren bietet einen Kupon von 7,5 Prozent. Die Tranche über 1,5 Milliarden Dollar läuft über 8 Jahre und der Kupon liegt bei 8 Prozent.

Kombi-Medikament von Merck & Co und Pfizer schafft Studienendpunkt

Die Kombination der beiden Krebsmedikamente Keytruda von Merck & Co mit Inlyta von Pfizer hat in einer Phase-3-Studie den primären Endpunkt erreicht. Wie der US-Phamrariese Merck mitteilte, zeigte die Kombination statistisch signifikante und klinisch bedeutende Verbesserungen im Gesamtüberleben und im progressionsfreien Überleben in der Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem Nierenzellkarzinom.

Starbucks erweitert Lizenzabkommen mit Alsea auf Teile Europas

Der Kaffeehauskonzern Starbucks lizenziert seine Geschäfte in Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg an den mexikanischen Restaurantbetreiber Alsea. Starbucks will seine Position im europäischen Markt verbessern. Das Abkommen ist Teil der Strategie. Alsea bekommt die Rechte für Betrieb und Entwicklung von Starbucks-Filialen in diesen Märkten, so der Konzern. Starbucks will nach eigenen Angaben neue Strukturen in seiner Europazentrale in London aufbauen zur Unterstützung der Lizenzierungsstrategie in der Region.

Travelers profitiert von einer geringeren Schadensbelastung

Weniger von Naturkatastrophen verursachte Schäden als im Vorjahreszeitraum haben dem US-Versicherungskonzern Travelers im dritten Quartal einen höheren Gewinn beschert. Das Unternehmen übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 1,3 Prozent.

